Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στην Ορφέως - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως.

Λόγω της αναζωπύρωσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Από τη φωτιά, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου.

Δείτε βίντεο:

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Δείτε τις δηλώσεις του αντιδημάρχου Αιγάλεω:

Πηγή: skai.gr

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