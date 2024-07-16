Από το EURO στους Ολυμπιακούς με συνοριακούς ελέγχους

Οι αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι στα γαλλογερμανικά σύνορα συνεχίζονται μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών. Τι θα συμβεί στα υπόλοιπα σύνορα της Γερμανίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Επόμενο στοίχημα για την ασφάλεια οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ξεκινούν σε λίγες μέρες στο Παρίσι.



Σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι κατά μήκος των γαλλογερμανικών συνόρων. Όπως δήλωσε η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ από τους Σοσιαλδημοκράτες, το μεγάλο στοίχημα είναι πια να διασφαλιστεί το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας και για την περίοδο των Ολυμπιακών, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Οι έλεγχοι σταματούν στον Βορρά, παραμένουν στον Νότο

Στα βόρεια σύνορα της Γερμανίας με Δανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία οι έλεγχοι που επιβλήθηκαν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου σταματούν στις 19 Ιουλίου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.



Στα νότια και ανατολικά σύνορα με Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία και Τσεχία όμως, οι συνοριακοί έλεγχοι θα συνεχιστούν έως τις 11 Νοεμβρίου στην περίπτωση της Αυστρίας και τις 15 Δεκεμβρίου για τα υπόλοιπα σημεία διέλευσης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, των κυκλωμάτων διακινητών και του οργανωμένου εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε το υπ. Εσωτερικών.

Κοινό άρθρο Μερτς και Ζέντερ

Την ίδια ώρα στην εφημερίδα Bild δημοσιεύεται κοινό άρθρο των επικεφαλής Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών, Φρίντριχ Μερτς και Μάρκους Ζέντερ, στο οποίο ζητούν να διατηρηθούν στο ακέραιο οι συνοριακοί έλεγχοι σε όλα τα γερμανικά σύνορα, διαφορετικά, όπως υπογραμμίζουν, «θα επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα».



Αποτιμούν θετικά το σχέδιο που εκπονήθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και ευχαρίστησαν τα μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομίας, των αστυνομικών αρχών των κρατιδίων και τους χιλιάδες εθελοντές που δούλεψαν για ένα ασφαλές EURO.



«Αυτές οι επιτυχίες αποτελούν κέρδος για τη χώρα μας (...) Μια Ευρώπη με ανοιχτά σύνορα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν πρόκειται για μια Ευρώπη με ασφαλή σύνορα», αναφέρουν. «Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας» είναι το μήνυμα που στέλνουν με πολλαπλούς αποδέκτες ενόψει προφανώς και των ομοσπονδιακών εκλογών του 2025.

