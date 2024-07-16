Τα προσωπικά της βιώματα ανακάλεσε πριν την –τυπικού χαρακτήρα- επανεκλογή της στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ρομπέρτα Μέτσολα, και, όπως φαίνεται, τα βιώματα αυτά την χαρακτήρισαν και χάραξαν την –πολυετή- ευρωπαϊκή της πορεία.

Όπως διηγούνταν η 45χρονη (γεννηθείσα στις 18 Ιανουαρίου 1979) Μαλτέζα πολιτικός, «μεγάλωσε σε ένα νησί στη Μεσόγειό μας», θεωρώντας την ΕΕ ως έναν «τόπο υψηλών προδιαγραφών, ευκαιριών και απεριόριστων δυνατοτήτων». Στη συνέχεια, τόνισε έκανε το «απίθανο ταξίδι στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής», ένα ταξίδι που έγινε πραγματικότητα.

Η μικρή νησιώτισσα που μετρούσε τα άστρα της Ευρώπης, παραμένει ένας από τους τέσσερις «πόλους» που θα ηγηθούν της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, από κοινού με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Οι 27 ηγέτες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει στα πρόσωπα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Αντόνιο Κόστα και της Κάγια Κάλας αντίστοιχα.



Η Ρομπέρτα Μέτσολα (πατρικό Τεντέσκο Τρίκας) αποτελεί μια «γνωστή άγνωστη» της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, αλλά με διακριτή πορεία. Εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2013 και έγινε πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2020. Μετά τον θάνατο του Προέδρου Νταβίντ Σασόλι, η Ρομπέρτα Μέτσολα εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 Ιανουαρίου 2022, έγινε η νεότερη πρόεδρος, η πρώτη Μαλτέζα που κατείχε το αξίωμα και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος από το 2002.



«Η Μέτσολα έχει σίγουρα βάλει τη Μάλτα στον χάρτη. Ρωτήστε όποιον έχει γνωρίσει τη Ρομπέρτα αυτά τα τελευταία χρόνια, και το πιθανότερο είναι ότι όλοι θα σας πουν το ίδιο πράγμα - ότι η Ρομπέρτα είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές της Μάλτας στην ευρωπαϊκή αρένα» σχολίαζε η εφημερίδα Times of Malta σε παλαιότερο άρθρο της. «Για πολλούς Ευρωπαίους η Ρομπέρτα αντιπροσωπεύει όλα όσα γνωρίζουν για τη Μάλτα. Μια γυναίκα από τη Μάλτα από τα 20 της ήταν παρούσα σε σημαντικά ευρωπαϊκά γεγονότα» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Όλα όσα ανέφερε τότε, ισχύουν σήμερα και πολύ περισσότερο.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1979. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, από όπου αποφοίτησε το 2003. Το 2004, απέκτησε Δίπλωμα Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Κολέγιο της Ευρώπης.



Η Ρομπέρτα Τεντέσκο Τρίκας και ο Φινλανδός σύζυγός της Ούκο Μέτσολα γνωρίστηκαν το 1999 και παντρεύτηκαν στο Ραμπάτ της Μάλτας την 1η Οκτωβρίου 2005. Μαζί, έχουν τέσσερις γιους, που γεννήθηκαν το 2007, το 2008, το 2011 και το 2017. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και οι δύο έθεσαν υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές το 2009, και έγιναν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που έθεσε υποψηφιότητα στις ίδιες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από δύο διαφορετικά κράτη μέλη.



Δραστηριοποιήθηκε από τη νεολαία στο Εθνικιστικό Κόμμα της Μάλτας, υπηρετώντας στη διεθνή γραμματεία του κόμματος. Στα φοιτητικά της χρόνια, αποτέλεσε μέρος της οργάνωσης των Μαλτέζων Χριστιανοδημοκρατικών Φοιτητών, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Μάλτας και του Κινήματος Νεολαίας του Εθνικιστικού Κόμματος της Μάλτας. Την περίοδο 2000 - 2002 ήταν Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Δημοκρατικών Φοιτητών και από το 2002 έως και το 2003 Γενική Γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατικών Φοιτητών, της φοιτητικής οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.



Το 2002, σε ηλικία 23 ετών, η Τεντέσκο Τρίκας εξελέγη ως μια από τους δύο αντιπροέδρους του εκτελεστικού συμβουλίου της Συνέλευσης Νέων για το Μέλλον της Ευρώπης. Το επόμενο έτος, έκανε ενεργά εκστρατεία του Εθνικιστικού Κόμματος της Μάλτας υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα για την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003. Μετά τη συμμετοχή της στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθαρρύνθηκε, από τον τότε πρωθυπουργό της Μάλτας Λόρενς Γκόνζι, να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004 ως υποψήφια του Εθνικιστικού Κόμματος, χωρίς να εκλεγεί. Τον Οκτώβριο του 2004, εντάχθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Μάλτας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Κάτσια Καρουάνα, όπου εργάστηκε για οκτώ χρόνια ως ακόλουθος νομικής και δικαστικής συνεργασίας, συμμετέχοντας επίσης στις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και τη σύσταση Γραφείου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στη Μάλτα.



Η Ρομπέρτα Μέτσολα έθεσε ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009 στη Μάλτα με το Εθνικιστικό Κόμμα της Μάλτας, χωρίς να εκλεγεί. Το 2013–2014, υπηρέτησε για λίγο ως νομικός σύμβουλος της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάθριν Άστον.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 24 Απριλίου 2013, η Μέτσολα διεκδίκησε επιτυχώς τις εκλογές για να καλύψει την κενή έδρα του Simon Busuttil, και έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ευρωβουλευτές της Μάλτας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.



Μετά την επανεκλογή της στις Ευρωεκλογές του 2014, η Ρομπέρτα Μέτσολα εξελέγη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, τον Ιούλιο του 2014. Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγη στις Ευρωεκλογές του 2019. Το 2014, η Ρομπέρτα Μέτσολα ηγήθηκε της εκπροσώπησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις εργασίες για τον μη δεσμευτικό οδικό χάρτη της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ήταν εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακης το 2019 και ήταν συνεισηγήτρια σε έκθεση κατά των Στρατηγικών για νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού, το 2021. Η Ρομπέρτα Μέτσολα συνέγραψε επίσης έκθεση για την Ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση, με στόχο τη θέσπιση μιας «δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης» για την επανεγκατάσταση και τις νέες συμφωνίες επανεισδοχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να υπερισχύουν των διμερών μεταξύ ΕΕ και κρατών μη μελών της ΕΕ. Από το 2016 έως το 2017, η Ρομπέρτα Μέτσολα ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA) που διερεύνησε ευρύτερα τις αποκαλύψεις των Εγγράφων του Παναμά και τα συστήματα φοροαποφυγής.



Το 2019, κατά τη διάρκεια των αντιπαραθέσεων μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλιζία, η Ρομπέρτα Μέτσολα αρνήθηκε να δώσει τα χέρια με τον τότε πρωθυπουργό της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ. Τον Οκτώβριο του 2020, σε συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα ψήφισμα σχετικά με «το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία», η Ρομπέρτα Μέτσολα κατέθεσε τροπολογίες, εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίες ερμηνεύτηκαν ευρέως ως προστασία προς την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας από την κριτική.



Τον Νοέμβριο του 2020, η Ρομπέρτα Μέτσολα εξελέγη Πρώτη Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαθιστώντας την Μέιριντ Μακγκίνες, η οποία είχε γίνει Ευρωπαία Επίτροπος.

Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου



Τον Νοέμβριο του 2021, η Ρομπέρτα Μέτσολα επιλέχθηκε ως υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να διαδεχθεί τον Νταβίντ Σασόλι ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Ιανουάριο του 2022. Ο Σασόλι είχε νοσηλευτεί με πνευμονία τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικούσε δεύτερη θητεία ως πρόεδρος, καθιστώντας την Ρομπέρτα Μέτσολα ως την πιθανότερη διάδοχό του. Μετά από περαιτέρω νοσηλεία, ο Σασόλι πέθανε στις 11 Ιανουαρίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της θητείας του. Με τον θάνατο του Σασόλι, η Ρομπέρτα Μέτσολα έγινε αναπληρώτρια Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Στις 18 Ιανουαρίου 2022, στα 43α γενέθλιά της, η Μετσόλα εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θητεία δυόμισι ετών. Εξελέγη στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας απόλυτη πλειοψηφία 458 ψήφων από τους 690 ψηφισάντων. Ως υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υποστηρίχθηκε επίσης από τις κοινοβουλευτικές ομάδες Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ανανεώστε την Ευρώπη, αφού οι τρεις ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για την εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων και τις νομοθετικές προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την εκλογή της, η Μετσόλα έγινε η νεότερη πρόεδρος, η πρώτη Μαλτέζα που κατείχε το αξίωμα και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος από το 2002 και η τρίτη γυναίκα πρόεδρος.



Στις 21 Μαΐου 2023, η Μετσόλα συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εθνοσυνέλευση της Μολδαβίας μαζί με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου. Αυτή ήταν μια μαζική φιλοευρωπαϊκή συγκέντρωση στην Κισινάου με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες.

Αντιδράσεις για τη στάση της κατά των αμβλώσεων

Πάντως, ως Καθολική Ρομπέρτα Μέτσολα είχε ψηφίσει με συνέπεια ψηφίσματα κατά των αμβλώσεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις. Από την αρχή της θητείας της, αντιμετώπισε ερωτήματα σχετικά με την αντίθεσή της στην άμβλωση, η οποία είναι νόμιμη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, εκτός από τη Μάλτα και την Πολωνία.



Σε ένα δελτίο τύπου του 2015, αυτή και άλλοι Μαλτέζοι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι ήταν «κατηγορηματικά κατά των αμβλώσεων». Κατά την εκλογή της ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της θα εκπροσωπούσε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αναγνωρίζει την ασφαλή πρόσβαση στην άμβλωση ως ανθρώπινο δικαίωμα.



Πηγή: skai.gr - wikipedia

