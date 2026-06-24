Έκλεισε εισιτήριο για τους «32» η Κολομβία με υπογραφή Μουνιός

Η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της ΛΔ Κονγκό στο «Estadio Akron» για τη δεύτερη αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, έκανε το δύο στα δύο στη διοργάνωση και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντάνιελ Μουνιός, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και χάρισε ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Νέστορ Λορέντσο.

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, οι Κολομβιανοί συνέχισαν με το απόλυτο των βαθμών και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, όπου θα κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου.

Ανώτερη αλλά άστοχη η Κολομβία

Η Κολομβία πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι σε μια ΛΔ Κονγκό που επέλεξε να αμυνθεί χαμηλά και να ψάξει τις ευκαιρίες της στην κόντρα.

Οι Λουίς Ντίας, Χάμες Ροντρίγκες και Τζον Άριας δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην αμυντική γραμμή των Αφρικανών, όμως ο τερματοφύλακας Μπάσι πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας το μηδέν στο πρώτο ημίχρονο.

Από την άλλη πλευρά, η ΛΔ Κονγκό προσπάθησε να απειλήσει με τους Μπακαμπού και Γουισά, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Καμίλο Βάργκας.

Ο Μουνιός έδωσε τη λύση

Η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε ίδια και στο δεύτερο μέρος, με την Κολομβία να κυκλοφορεί την μπάλα και να αναζητά το γκολ που θα ξεκλείδωνε την άμυνα της ΛΔ Κονγκό.

Η λύση ήρθε στο 76ο λεπτό. Ο Χουάν Κιντέρο πέρασε εξαιρετική μπαλιά στην περιοχή, ο Τζον Κόρδομπα άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει και ο Ντάνιελ Μουνιός βρέθηκε σε θέση βολής, νικώντας τον Μπάσι για το 1-0.

Το γκολ απελευθέρωσε τους Κολομβιανούς, οι οποίοι διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Μάλιστα, ο Λουίς Ντίας βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στα τελευταία λεπτά, όμως και στις δύο περιπτώσεις τα γκολ ακυρώθηκαν μετά από έλεγχο των φάσεων.

Πρόκριση και τώρα... Πορτογαλία

Η ΛΔ Κονγκό προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία που θα της έδινε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι, η Κολομβία πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον 11ο όμιλο, εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» και πλέον ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με την Πορτογαλία.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Ιουνίου (02:30 ώρα Ελλάδας), σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου.

MVP

Ο Ντάνιελ Μουνιός ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Ο δεξιός μπακ της Κολομβίας βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του.

Οι ενδεκάδες

Κολομβία (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιός, Ντάβινσον Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα, Λέρμα, Πουέρτα, Άριας (77' Ρίος), Χάμες Ροντρίγκες (58' Κιντέρο), Λουίς Ντίας, Λουίς Σουάρες (58' Κόρδομπα).

ΛΔ Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπάσι, Γουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Καπουαντί, Μπεμπά, Μασουακού (72' Καγεμπέ), Μουκαού (46' Σαντίκι), Μουτουσαμί (82' Μπουκού), Εντό Καγεμπέ (72' Πικέλ), Μπακαμπού (57' Μπάνζα), Γουισά.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία).



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