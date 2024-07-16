Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος τη γλίτωσε από προηγούμενη δίωξη για διαφθορά το 2017, καταδικάστηκε σήμερα, Τρίτη σε υπόθεση δωροδοκίας στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίες και ξένες κυβερνήσεις.

Ο 70χρονος Μενέντεζ καταδικάστηκε για διαφθορά από ενόρκους σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Οι ένορκοι συσκέφθηκαν για περισσότερες από 12 ώρες επί τρεις ημέρες προτού καταλήξουν στην ετυμηγορία σε μια δίκη που διήρκεσε εννέα εβδομάδες. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Δημοκρατικός του Νιου Τζέρσεϊ έκανε κατάχρηση της εξουσίας του για να προστατεύσει τους συμμάχους του από ποινικές έρευνες και να αυξήσει τους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, μέσω πράξεων του που περιελάμβαναν συναντήσεις με αξιωματούχους της Αιγύπτου και βοηθώντας τη χώρα να αποκτήσει πρόσβαση σε εκατομμύρια δολάρια για την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.

Ο Μενέντεζ, είχε δηλώσει αθώος σε 16 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για δωροδοκία, δράση ως ξένος πράκτορας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο ίδιος δεν κατέθεσε, αλλά επέμεινε δημόσια ότι έκανε μόνο τη δουλειά του ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Είπε ότι οι ράβδοι χρυσού που βρέθηκαν στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ από το FBI ανήκαν στη σύζυγό του.Υπενθυμίζεται ότι τότε το FBI κατάσχεσε ράβδους χρυσού αξίας σχεδόν 150.000 δολαρίων και πάνω από 480.000 δολάρια σε μετρητά.

Ο γερουσιαστής δικάστηκε μαζί με δύο ακόμη επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ. Και οι τρεις δήλωσαν αθώοι. Ένας άλλος επιχειρηματίας ομολόγησε την ενοχή του πριν από τη δίκη και κατέθεσε εναντίον του Μενέντεζ και των άλλων κατηγορουμένων.

Η σύζυγος του Μενέντεζ, Nadine, κατηγορήθηκε επίσης, αν και η δίκη της αναβλήθηκε όσο αναρρώνει από τη χειρουργική επέμβαση καρκίνου του μαστού στην οποία υπεβλήθη.

Ο Μενέντεζ εξέφρασε κάποια ελπίδα καθώς έφευγε από το δικαστήριο τη Δευτέρα ότι η επιτροπή θα εξέταζε προσεκτικά τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Οι δικηγόροι του επίσης επέμειναν ότι ο γερουσιαστής δε δέχτηκε ποτέ δωροδοκίες και ότι οι ενέργειες που έκανε προς όφελος των επιχειρηματιών ήταν μέσα στα είδη των καθηκόντων του από έναν δημόσιο λειτουργό. Όπως είπαν απλώς εκτελούσε ξένες ευθύνες που αναμένονταν από τον ρόλο του ως πρόεδρος Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η καταδίκη του έρχεται τέσσερις μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών και δυνητικά καταδικάζει κάθε ελπίδα που είχε για την επανεκλογή του ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

