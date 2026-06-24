Η «αμηχανία» της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα «χαρτιά» της εκλογικής τράπουλας έχουν απλωθεί σχεδόν όλα. Άγνωστο είναι ακόμα το τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Όχι πως ο πρώην πρωθυπουργός θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην κεντροαριστερή «πολυκατοικία», αλλά τόσο η ΕΛ.Α.Σ. όσο και το ΠΑΣΟΚ επιθυμούν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα της «ζημιάς» που θα υποστεί η Νέα Δημοκρατία.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την κινητικότητα, ωστόσο να συνεχίζεται. Από τη Χαριλάου Τρικούπη ανυπομονούν να τελειώσει ένα δυσάρεστο καλοκαίρι που τους φέρνει στην τρίτη θέση δημοσκοπικά. Πιστεύουν πως η «σκόνη» και ο θόρυβος που προκλήθηκε από τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα δεν θα κρατήσει για πολύ. Επιμένουν προγραμματικά αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ησυχάσει από τα εσωκομματικά του. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τα «φάλτσα» που συμβαίνουν στο κόμμα και να μην κάνει πράξη την απειλή του περί διαγραφών.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ουσιαστικά στις επιθέσεις που δέχεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ τον πήχυ. Την ώρα που στο «πράσινο στρατόπεδο» αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία της ΕΛ.Α.Σ. στην αντιπολίτευση ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε με τη νέα στρατηγική που ακολουθεί πως η κατάληψη της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν κάτι που ήρθε εύκολα και πλέον χτυπάει την πρωτιά.

Αν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων δεν δείξει κάποιο σημάδι ανάκαμψης, δύσκολα θα μπορέσει να πείσει πως ό,τι λέει δεν είναι απλώς μια επικοινωνιακή τακτική. Θα αρχίζει να θυμίζει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ «νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας με μια ψήφο διαφορά» που πλέον έχει και αυτό ατονήσει.

Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Αύριο θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία με τον Σωκράτη Φάμελλο να επιθυμεί να εξειδικεύσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα προκαλώντας ακόμα περισσότερο την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Ο Παύλος Πολάκης – από τη στιγμή που θα παραστεί – αναμένεται να πιέσει για τη σύγκληση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου, της Κεντρικής Επιτροπής, αν και ο πρόεδρος του κόμματος έχει διαμηνύσει πως οι αποφάσεις έχουν παρθεί.

O Νίκος Παππάς στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚH TV, δείχνοντας τις προθέσεις της μειοψηφίας, τόνισε: «Πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος αυτή τη στιγμή με βάση και τις αποφάσεις. Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων έστω στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας; Έχει αρμοδιότητα υπεράσπισης του οικονομικού μας προγράμματος; Θα είναι στη ΔΕΘ με συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά μας; Δεν ζήτησε κανένας εντολή για να κρυφτεί το οικονομικό μας πρόγραμμα». Η σύγκρουση την Πέμπτη αναμένεται να είναι για άλλη μια φορά σκληρή στην Κουμουνδούρου με όλες τις πλευρές να επιθυμούν το τοπίο να έχει ξεκαθαρίσει πριν το καλοκαίρι.

Στη Νέα Αριστερά δεν έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν μετά την αποχώρηση της «ομάδας Χαρίτση» από το κόμμα. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και οι σύντροφοί του είναι ιδιαιτέρως δραστήριοι παρόλα αυτά η μη εκπροσώπησή τους στο Κοινοβούλιο φαίνεται να τους έχει κοστίσει με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν το κόμμα κάτω από το όριο του 1%. Τη μεγαλύτερη ζημιά έως τώρα την έχει υποστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δεχτεί ένα διπλό χτύπημα. Πρώτα από τη Μαρία Καρυστιανού που φαίνεται να της αφαίρεσε ένα κομμάτι του αντισυστημικού κοινού που τη στηρίζει, αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουν πως οι νέες ισορροπίες θα έχουν αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ και προσπαθούν να πετύχουν ό,τι καλύτερο μπορούν τον μήνα που απομένει πριν την ανάπαυλα του Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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