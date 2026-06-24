Σενάριο «περιορισμένης» αναβολής των εκλογών στο Ισραήλ. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νόαμ Σόλμπεργκ, επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δήλωσε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ότι μια «περιορισμένη αναβολή» των εκλογών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα εμπόδιζε μια ελεύθερη και δίκαιη ψηφοφορία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet.



Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Σόλμπεργκ διευκρίνισε στους συγκεντρωμένους ότι μια τέτοια καθυστέρηση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «ως εργαλείο από την κυβέρνηση για την παράταση της θητείας της», προσθέτοντας ότι η αναβολή των εκλογών θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως «έσχατη λύση».



Φέρεται επίσης να κάλεσε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να είναι έτοιμη για οτιδήποτε, «ώστε να μην βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών».



Ξεχωριστό ρεπορτάζ της εφημερίδας Israel Hayom σχετικά με τις δηλώσεις του Σόλμπεργκ αναφέρει ότι ο ανώτερος δικαστής δήλωσε ότι «μόνο ένας ανόητος θα έβλεπε ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση», επικαλούμενος την κατάσταση ασφαλείας, τις κοινωνικές διαιρέσεις, «τα θολωμένα όρια μεταξύ του τι είναι αποδεκτό και τι όχι», τις προσπάθειες ξένης επιρροής και την τεχνητή νοημοσύνη.

Επείγουσα συνάντηση για «την ενθάρρυνση της εθελούσιας μετανάστευσης» από τη Γάζα

Στο μεταξύ, ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σμουέλ Μπεν Έζρα, συγκάλεσε την Τρίτη επείγουσα συνάντηση με θέμα «την ενθάρρυνση της εθελούσιας μετανάστευσης» Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει η εφημερίδα Haaretz.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωποι της Μοσάντ δήλωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι δεν έχουν βρει πρόθυμες χώρες να δεχτούν κατοίκους της Γάζας και ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις στο θέμα.



«Δεν γνωρίζουμε καμία χώρα στον κόσμο που να είναι έτοιμη να δεχτεί Παλαιστίνιους που επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα», τόνισε στην εφημερίδα μια πηγή ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

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