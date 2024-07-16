Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγη την Τετάρτη πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κ. Μέτσολα έλαβε συνολικά 562 ψήφους.

Συνολικά ψήφισαν 699 ευρωβουλευτές, με 60 να ψηφίζουν λευκό, 562 την Ρομπέρτα Μέτσολα, και 61 η Ισπανίδα ανθυποψήφιά της Ιρένε Μοντέρο.

Η θητεία του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου διαρκεί 2,5 χρόνια.

Μετά την εκλογή της Μαλτέζας προέδρου, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να εκλέξουν και τους 14 Αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης θα κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επαναδιεκδικεί τη θέση, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.



She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024

🔴LIVE: election of the President of the European Parliament ↓ https://t.co/8GOxYP8rfK — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024

Η Μέτσολα παραμένει ένα από τα τέσσερα βασικά στελέχη που θα ηγηθούν της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, μαζί με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κορυφαίο διπλωμάτη της ΕΕ.



Η Μαλτέζα πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) εξελέγη για πρώτη φορά στο αξίωμα της προέδρου τον Ιανουάριο του 2022. Θεωρούνταν δεδομένο ότι θα επανεκλεγεί, καθώς η αριστερή Μοντέρο, πρώην υπουργός Ισότητας της Ισπανίας, υπέβαλε συμβολικά υποψηφιότητα.



Η πενταετής θητεία του προέδρου του κοινοβουλίου παραδοσιακά χωρίζεται στα δύο, μεταξύ των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και του κεντροδεξιού ΕΛΚ (EPP).



Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, η Μετσόλα έκανε λόγο για «ισχυρή ηγεσία» ανακαλώντας ότι «μεγάλωσε σε ένα νησί στη Μεσόγειό μας», θεωρώντας την ΕΕ ως έναν τόπο υψηλών προδιαγραφών, ευκαιριών και απεριόριστων δυνατοτήτων, η οποία στη συνέχεια έκανε το «απίθανο ταξίδι στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής».



Πηγή: skai.gr

