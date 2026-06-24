Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε το πρωί κατά των πετρελαϊκών εταιρειών κατηγορώντας τις για αισχροκέρδεια, καθώς η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν έχει πέσει ικανοποιητικά στην αντλία, αλλά και της Γερουσίας για το Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για τις πετρελαϊκές

«Οι μεγάλες Πετρελαϊκές Εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν οι ίδιες για το Πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα! Με άλλα λόγια, γίνεται ‘’αισχροκέρδεια’’ εις βάρος των καταναλωτών. Έδωσα εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα είναι να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπω! Πρόεδρος ΝΤ.ΤΖ.Τ.»

Παράλληλα, επιτέθηκε στη Γερουσία επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε «άκαιρη και χωρίς νόημα» την ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, υποστηρίζοντας ότι έχει το Ιράν στα «σχοινιά», έτοιμο για νοκ άουτ, και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας πως τελικά «θα κάνει τη δουλειά του», όπως πάντα, παρά τις δυσκολίες που του έβαλε η Γερουσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για τη Γερουσία

«Λοιπόν, έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο για το νοκ άουτ, πρόθυμο να μας δώσει πρακτικά τα πάντα, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, να σεβαστεί τρελά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρό τους. Και η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να διεξαγάγει μια άκαιρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρέσει αυτό που τους κάνω, και πρέπει να σταματήσω, και με αυτόν τον τρόπο παρείχε βοήθεια και στήριξη στον εχθρό».

Το ψήφισμα

Υπενθυμίζεται ότι η Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη για πρώτη φορά -με οριακή πλειοψηφία 50-48 ψήφους- ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, με στόχο να μπλοκάρει την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καθώς οι βουλευτές παρακολουθούσαν με επιφυλακτικότητα τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει μια σύγκρουση την οποία η κυβέρνησή του ξεκίνησε μονομερώς και για την οποία πλέον χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για χρηματοδότηση.

Το ψήφισμα, το οποίο υποστήριξαν τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ωστόσο, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό και δεν έχει πλήρη ισχύ νόμου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας.

«Το Ιράν ρώτησε τον λαό μου: "Τι σημαίνουν όλα αυτά;" Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γιατί πάντα την κάνω!», διαμηνύει ο Τραμπ.



Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα — κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Πηγή: skai.gr

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