Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου είναι το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού ενώ τιμάται η μνήμη και του Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερρίκος, Έρικ *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 9.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

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