Σήμερα Τετάρτη Προβλέπεται λίγη συννεφιά , με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς .

Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά, με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , στα ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή Αρχικά στην Κ. Μακεδονία, την Α. Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα ΒΔ ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα , στα Δ και Β του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι: Β-ΒΑ 3 με 4 και στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες , βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

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