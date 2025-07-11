«Η ιδέα είναι να συνεργαστούμε με τους φορείς και στις δύο πλευρές, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, σχετικά με τα σχέδια της Ομάδας Ευρώπης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην τετραμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Ερωτώμενος για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το μεταναστευτικό και για ένα πιθανό σχέδιο συναντήσεων στη Λιβύη από την Ομάδα Ευρώπης, δήλωσε:

«Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές με τη Λιβύη και την προσέγγιση της Ομάδας Ευρώπη, μεταξύ άλλων με την εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ομάδας Ευρώπη στη Λιβύη για τη συνέχιση της επίσκεψης».

Σε ερώτηση αν οι συναντήσεις περιλαμβάνουν και τη Βεγγάζη, εκτός από την Τρίπολη όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές, απάντησε ότι στόχος είναι «επαφές και με τις δύο πλευρές».

