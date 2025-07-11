Ότι κατέστρεψε υποδομές διακινητών μεταναστών κοντά στο τρίγωνο των συνόρων της Λιβύης με το Τσαντ και τη Νιγηρία, ισχυρίζεται η διοίκηση των λιβυκών χερσαίων δυνάμεων (LNA).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Libya Review, σε δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η Διεύθυνση Πολεμικών Πληροφοριών του LNA ανακοίνωσε ότι το 676ο Τάγμα Πεζικού, υπό τη Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων, πραγματοποίησε με επιτυχία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ασφαλείας στα Όρη Τιμπέστι, μια απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή κατά μήκος των νότιων συνόρων της Λιβύης.

Libyan Ground Forces Command #LNA discovered and destroyed logistical points used by human traffickers near the border triangle with #Chad and #Niger. The operation is part of ongoing efforts to combat illegal migration and cross-border crime.



The #Libya Update pic.twitter.com/LGupNMT0Xd — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) July 11, 2025

Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι οι μονάδες περιπολίας της ερήμου κατέλαβαν αρκετές στρατηγικές τοποθεσίες που χρησιμοποιούνταν από ένοπλες εγκληματικές ομάδες για λαθρεμπόριο και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οι ομάδες αυτές εκμεταλλεύονταν το δύσκολο ορεινό ανάγλυφο ως κρυψώνες για επιχειρήσεις διακίνησης, αποτελώντας άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Λιβύης.

Η διοίκηση των Λιβυκών Χερσαίων Δυνάμεων στην ανακοίνωσή της τόνισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν άμεσων εντολών του Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Γενικού Διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης. Αποτελεί δε μέρος ευρύτερης εκστρατείας με στόχο τη διασφάλιση του συνόλου των νοτίων συνόρων της χώρας, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τον περιορισμό της διασυνοριακής εγκληματικότητας και την προστασία της εθνικής κυριαρχίας σε ευάλωτες περιοχές.

Επαφές Λιβύης και Ευρώπης για το μεταναστευτικό - Ενδεχομένως συμβολική η κίνηση του Λιβυκού στρατού

Η κίνηση αυτή ενδεχομένως να δείχνει τη διάθεση της Λιβύης να αντιμετωπίσει τις ροές παράνομης μετανάστευσης, ένα πρόβλημα που έχει έρθει στο προσκήνιο με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα και το οποίο έχει απασχολήσει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη λόγω των αυξανόμενων θαλάσσιων ροών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη ετοιμάζει νέα αποστολή στη Λιβύη, για «επαφές και με τις δύο πλευρές».

«Η ιδέα είναι να συνεργαστούμε με τους φορείς και στις δύο πλευρές, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, σχετικά με τα σχέδια της Ομάδας Ευρώπης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην τετραμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Ερωτώμενος για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το μεταναστευτικό και για ένα πιθανό σχέδιο συναντήσεων στη Λιβύη από την Ομάδα Ευρώπης, δήλωσε:

«Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές με τη Λιβύη και την προσέγγιση της Ομάδας Ευρώπη, μεταξύ άλλων με την εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ομάδας Ευρώπη στη Λιβύη για τη συνέχιση της επίσκεψης».

Σε ερώτηση αν οι συναντήσεις περιλαμβάνουν και τη Βεγγάζη, εκτός από την Τρίπολη όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές, απάντησε ότι στόχος είναι «επαφές και με τις δύο πλευρές».

Το χρονικό

Η κυβέρνηση της Βεγγάζης απαγόρευσε την είσοδο στην ανατολική Λιβύη στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη συνοδεία υπουργών από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία τους συνιστούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

Η κυβέρνηση της Βεγγάζης απαίτησε από τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Λιβύης.

Η αντιπροσωπεία είχε φτάσει στη Βεγγάζη για συνάντηση με την παράλληλη κυβέρνηση του Οσάμα Χαμάντ, η οποία υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει την ανατολική και μεγάλο μέρος της νότιας Λιβύης. Λίγο πριν, η αποστολή είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην ανταγωνιστική, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Η αντιπροσωπεία, την οποία συνόδευε ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Λιβύη, Νικόλα Ορλάντο, περιλάμβανε τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ, τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι και τον Μαλτέζο Υπουργό Εσωτερικών Μπάιρον Καμιλέρι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Βεγγάζης, η επίσκεψη ακυρώθηκε με την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο, όπου τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «persona non grata» και τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν άμεσα το λιβυκό έδαφος.

