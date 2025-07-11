Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την κατάργηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), αποκαλύπτει σήμερα η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στους πλημμυροπαθείς του Τέξας.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως ζητήσει να κλείσει η FEMA, προγραμματίζεται να επισκεφθεί σήμερα το Τέξας, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχή της πολιτείας, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 120 ανθρώπους, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη πάνω από 160 άλλων.

Δεν έχει αναληφθεί καμία επίσημη δράση για τη σταδιακή κατάργηση της FEMA και αλλαγές στην υπηρεσία θα αντιστοιχούν μάλλον σε μια «επανατοποθέτηση» που θα δίνει έμφαση στους ρόλους των ηγετών των πολιτειών στην αντιμετώπιση καταστροφών, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει οι πολιτείες να έχουν τη βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο την Κυριακή, αν εξακολουθεί να προγραμματίζει την σταδιακή κατάργηση της FEMA μετά τις πλημμύρες στο Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι αυτό είναι ένα θέμα «για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα».

«Ο πρόεδρος παρείχε αμέσως τα δολάρια, το Τέξας έχει ήδη τα χρήματα αυτά στα χέρια του, και ο κυβερνήτης (Τζον) Άμποτ είναι ο επικεφαλής στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις πλημμύρες στο Τέξας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην Washington Post.

«Θα πρέπει να περιμένετε ότι αυτή η δομή, η οποία υλοποιήθηκε αθόρυβα, θα συνεχιστεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Τραμπ κήρυξε το Τέξας ζώνη μείζονος καταστροφής την Κυριακή για να αποδεσμευτεί ομοσπονδιακή βοήθεια για τους πληγέντες.

Οι πλημμύρες στο Τέξας, η πρώτη μεγάλη καταστροφή που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο δεσμευόμενος να καταργήσει τη FEMA, συνιστούν σαφή υπενθύμιση του βαθμού στον οποίο στηρίζονται οι πολιτείες στην υπηρεσία αυτή στη διάρκεια κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.