Ο γιος του Χαφτάρ ήταν αυτός που έδιωξε την ευρωπαϊκή αποστολή από την ανατολική Λιβύη

Νέα στοιχεία ρίχνουν φως στο παρασκήνιο της απαγόρευσης εισόδου στην ανατολική Λιβύη του επιτρόπου Εσωτερικών της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ και των τριών Ευρωπαίων υπουργών από τις αρχές της Βεγγάζης.

Σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό μέσο Euobserver αποκαλύπτει παρασκηνιακές πιέσεις του Χαλίντ Χαφτάρ για την αναγνώριση της de facto εξουσίας του Εθνικού Στρατού της Λιβύης και της κυβέρνησης του Οσάμα Χαμάντ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι έπειτα από πίεση που δέχτηκε από δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Τετάρτη ότι η αντιπροσωπεία είχε προγραμματίσει να συναντηθεί με τις Λιβυκές Αραβικές Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστές και ως Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA).

Η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, επικαλούμενη ζητήματα πρωτοκόλλου ως λόγο για τον οποίο η αντιπροσωπεία, που αποτελούνταν από τον Μπρούνερ και τους υπουργούς Εσωτερικών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, χαρακτηρίστηκε ως «ανεπιθύμητη» (persona non grata) από τον πρωθυπουργό του ανατολικού τμήματος της Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ.

Η αντιπροσωπεία επρόκειτο να συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ, αρχηγό του LNA με έδρα το Τομπρούκ και υποστηριζόμενο από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ωστόσο, μια λιβυκή πηγή, η οποία ζήτησε ανωνυμία για λόγους ασφαλείας, ανέφερε ότι ο γιος του Χαφτάρ, Χαλίντ, είχε ασκήσει πιέσεις εκ μέρους του Χαμάντ για να διευρυνθεί η συνάντηση ώστε να περιλαμβάνει και τους δικούς τους υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών.

«Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ του πρωθυπουργού της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, και του γιου του Χαφτάρ, Χαλίντ, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πατέρα του, ο Χαμάντ παρενέβη και ζήτησε η κυβέρνηση να είναι παρούσα στη συνάντηση», δήλωσε η πηγή.

Το αίτημα διατυπώθηκε αφού η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, «Team Europe» είχε ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, ο οποίος ηγείται της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στην Τρίπολη.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η πρόθεση πίσω από την παρέμβαση του Χαμάντ ήταν να τονιστεί πως οποιαδήποτε συμφωνία με την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα, καθώς η πραγματική εξουσία που ελέγχει τις βασικές μεταναστευτικές διαδρομές στη Λιβύη είναι η διοίκηση του LNA.

«Η επιμονή του Χαμάντ για τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων στη συνάντηση ήταν μια προσπάθεια να αποσπάσει κάποιο είδος αναγνώρισης, έστω και ανεπίσημης, από την ευρωπαϊκή πλευρά για τη δική του κυβέρνηση. Φαίνεται ότι ο Χαλίντ Χαφτάρ κατάφερε να πείσει τον πατέρα του για αυτή την τακτική», ανέφερε η πηγή.

Η απόφαση του Χαμάντ να κηρύξει την αντιπροσωπεία persona non grata ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Ακολούθως ο euobserver αναφέρει ότι ο Μπρούνερ και οι τρεις υπουργοί Εσωτερικών υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από τη χώρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπενίνα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το διπλωματικό επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναχωρούν από την Τομπρούκ της ανατολικής Λιβύης, προσπαθώντας απεγνωσμένα να διασχίσουν τη Μεσόγειο με πλοιάρια για να φτάσουν στην Ελλάδα.

Η Αθήνα δηλώνει ότι περίπου 8.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2025, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές.

Ο άλλος γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, είναι επικεφαλής της Ταξιαρχίας Τάρικ Μπιν Ζιγιάντ και αρχηγός του επιτελείου των χερσαίων δυνάμεων.

Μια μονάδα με την ονομασία «20/20», η οποία φέρεται να συνδέεται με την ταξιαρχία, φέρεται να είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση μεταναστών μέσω της ναυτικής βάσης του Τομπρούκ, στα βορειοανατολικά της Λιβύης, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.





Πηγή: skai.gr

