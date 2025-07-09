Λιβύη: Γιατί έριξε πόρτα ο Χαφτάρ στην επιτροπή της ΕΕ - Όλο το παρασκήνιο

Να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Λιβύης τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής για το μεταναστευτικό απαίτησε χθες η κυβέρνηση της Βεγγάζης διακόπτοντας αιφνιδίως τις επαφές, με τον στρατάρχη Χαφτάρ να αρνείται να την υποδεχθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βεγγάζης, τα μέλη της αποστολής στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας αλλά και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, κρίθηκαν ανεπιθύμητα επειδή -όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- επέδειξαν έλλειψη σεβασμού προς την εθνική κυριαρχία της Λιβύης.

Την απόφαση αυτή έλαβε ο Χαφτάρ, καθώς νωρίτερα τα μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής συναντήθηκαν στην Τρίπολη, με στελέχη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και τον πρωθυπουργό της χώρας.

Ερμηνεύοντας το πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο, σύμφωνα με την Καθημερινή, αναλυτές το αποδίδουν στις εσωτερικές συγκρούσεις στη Λιβύη, τους διαγκωνισμούς στο ανατολικό μέτωπο, τη φιλοτουρκική προσέγγιση του Χαφτάρ, αλλά και στην κρίση με την Ελλάδα κάνοντας μάλιστα λόγο για «διπλωματική ενέδρα».

Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές που μίλησαν στην ιταλική ιστοσελίδα «Agenzia Nova», το επεισόδιο έλαβε μια απροσδόκητη τροπή όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία και κατέβηκε ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, Νικόλα Ορλάντο.

Οι συνομιλητές, οι οποίοι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα είχαν οριστεί να υποδεχτούν την αντιπροσωπεία στο προαύλιο του αεροδρομίου Μπενίνα ήταν απόντες, ενώ στη θέση τους περίμεναν εκπρόσωποι της λεγόμενης Εθνικής Κυβέρνησης Σταθερότητας με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, τον πρωθυπουργό που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ, αλλά δεν αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Η επίσκεψη -διευκρινίζουν πηγές- είχε συμφωνηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ, γενικό διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, και όχι με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης. Το περιστατικό, βάσει των ίδιων πηγών, δεν πρέπει να ερμηνεύεται σε διμερές επίπεδο εναντίον της Ιταλίας ή άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά συνδέεται άρρηκτα με τις ευαίσθητες θεσμικές ισορροπίες στη Λιβύη και τις διαμάχες νομιμότητας μεταξύ των διαφόρων Λιβυκών παραγόντων.

Στη θέα της αντιπροσωπείας που τους περίμενε, η ευρωπαϊκή αποστολή ζήτησε να αποφευχθούν οι επίσημες φωτογραφίες, ώστε να μην αποδοθεί επίσημη αναγνώριση στην κυβέρνηση του Χαμάντ, ενώ παρέμεινε πρόθυμη – ως ένδειξη σεβασμού – να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές άτυπα και χωρίς προβολή στα μέσα ενημέρωσης. Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, η λιβυκή πλευρά απεφάνθη ότι η επίσκεψη δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις πηγές της «Agenzia Nova», επρόκειτο για μια προμελετημένη ενέργεια της κυβέρνησης του Χαμάντ, πιθανώς με στόχο το εκ νέου αίτημα για πλήρη πολιτική αναγνώριση. Ωστόσο, το κλίμα της συζήτησης παρέμεινε πολιτισμένο και στόχευε στην εξεύρεση συμβιβασμού μέχρι το τέλος, πριν αναχωρήσει τελικώς η αντιπροσωπεία.

«Οι συναντήσεις στη Βεγγάζη δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν»

«Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη μαζί με τους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, επιβεβαιώνοντας από πλευράς Ένωσης ότι η συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ ματαιώθηκε.

«Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπέιμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι και τον Υπουργό Εργασίας Αλ-Αμπέντ. Συζητήσαμε κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επιβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Αυτή η αποστολή έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία.

«Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν» λέει για το «μπλόκο» του στρατάρχη Χαφτάρ και της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Βεγγάζης στα ανατολικά της χώρας.

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.



In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt — Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 8, 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη - Πλεύρη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναμένεται να ενημερώσει σήμερα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12:00, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.



