Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» οποιαδήποτε ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία, μία ημέρα αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο.

«Η παρουσία ξένου στρατού κοντά στα σύνορά μας είναι απαράδεκτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, καταγγέλλοντας «τον αντιρωσικό μιλιταρισμό» των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την απόφαση να ενισχυθεί και να φτάσει «έως τους 50.000 στρατιώτες» η κοινή γαλλοβρετανική δύναμη, η οποία προορίζεται να χρησιμεύσει ως βάση για μια πιθανή στρατιωτική δύναμη που θα εγγυάται την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία αναμένει τη «σημαντική ανακοίνωση» που πρόκειται να κάνει τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τη Ρωσία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο NBC News, αρνούμενος να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του έναντι του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Όταν ρωτήθηκε για τις νέες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ ο Πεσκόφ σχολίασε ότι πρόκειται «απλώς για μπίζνες», καθώς το Κίεβο έχει ήδη λάβει όπλα από τη Συμμαχία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η λογοκρισία στη Ρωσία σε περίοδο πολέμου είναι δικαιολογημένη εν μέσω της σύγκρουσης με την Ουκρανία όπως και το κλείσιμο μέσων ενημέρωσης της αντιπολίτευσης.

Οι ρωσικές αρχές μπλόκαραν πολύ γρήγορα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον Φεβρουάριο του 2022 για να καταστείλουν τις αντίθετες φωνές καθώς η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και θέσπισαν νόμους που απειλούν με ποινές πολυετούς φυλάκισης για «δυσφήμιση» του στρατού.

Μιλώντας στο ρωσικό περιοδικό Expert, ο Πεσκόφ είπε ότι πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν φύγει από τη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια.

«Αλλά μην ξεχνάτε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα είναι η περίοδος της στρατιωτικής λογοκρισίας, πρωτοφανής για τη χώρα μας. Μετά από όλα αυτά ο πόλεμος συνεχίζεται επίσης και στον χώρο της ενημέρωσης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι ρωσικές αρχές έχουν μπλοκάρει επίσης το Twitter, νυν X, και τις πλατφόρμες της Meta, Facebook και Instagram, και εν συνεχεία το You Tube την πιο δημοφιλή ξένη πλατφόρμα ανάρτησης βίντεο στη Ρωσία.

«Θα ήταν λάθος να κλείσουμε τα μάτια σε μέσα ενημέρωσης που σκοπίμως ασχολούνται με δυσφήμιση της Ρωσίας. Ωστόσο πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς (της λογοκρισίας) είναι δικαιολογημένο τώρα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

