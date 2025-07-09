ΕΕ για Χαφτάρ: «Υπήρξε ένα ζήτημα πρωτοκόλλου»

«Υπήρξε ένα ζήτημα πρωτοκόλλου. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναντήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις στη Βεγγάζη, της ευρωπαϊκής αποστολής που αποτελείτο από τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τους υπουργούς Εσωτερικών της Ιταλίας και της Μάλτας και τον υπουργό Μετανάστευσης της Ελλάδας.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής, ο ίδιος εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή αποστολή στη Βεγγάζη επρόκειτο να συναντηθεί με τις «Λιβυκές στρατιωτικές Αρχές», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει συγκεκριμένα με ποιόν ή ποιους. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν αν ο Επίτροπος Μπρούνερ αρνήθηκε να συναντηθεί «με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βεγγάζης», λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση για το τί ακριβώς συνέβη.

Σχετικά με το ποιος είχε την ευθύνη του προγραμματισμού της επίσκεψης στη Βεγγάζη, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Στέφαν Κερσμάκερ απάντησε ότι «δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε απόδοση ευθυνών».

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί τόσο με τη δυτική, όσο και με την ανατολική Λιβύη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πώς ακριβώς σκοπεύει να αποκαταστήσει την επικοινωνία της με τις αρχές της Βεγγάζης που χαρακτήρισαν "ανεπιθύμητη" την ευρωπαϊκή αποστολή.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Λιβύη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η μετανάστευση», δήλωσε ο Μ. Λαμέρτ. Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ θα διατηρήσει ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας» και καθησύχασε πως στο πλαίσιο της «ευρωπαϊκής ομάδας», «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με φορείς τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Λιβύη».

Επιπλέον, ο Μ. Λαμέρτ υπογράμμισε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αυξημένες ροές παράτυπων μεταναστών από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και τόνισε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές και θα συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά και επιχειρησιακά την Ελλάδα.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, ξεκαθάρισε ότι «η ΕΕ συνεργάζεται με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας» (σ.σ. στη δυτική Λιβύη), η οποία είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη εθνική εξουσία από τον ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ συνεργάζεται με τις αρχές σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πολιτική μας για τη Λιβύη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

