Η Ρωσία κάλεσε τον Πολωνό επιτετραμμένο και τού ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το πολωνικό προξενείο στον δυτικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στις 29 Αυγούστου, ως απάντηση στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Κρακοβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Πολωνία είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κρακοβία, κατηγορώντας τη Μόσχα για μια μεγάλη πυρκαγιά που σχεδόν κατέστρεψε ολοσχερώς ένα εμπορικό κέντρο στη Βαρσοβία το 2024.

Η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρησμό.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Πολωνίας, η οποία διαμήνυσε μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Πάβελ Βρόνσκι, ότι θα απαντήσει στο κλείσιμο του πολωνικού προξενείου στο Καλίνινγκραντ με «ικανοποιητικό» τρόπο.

