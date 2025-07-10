Νέα αποστολή αντιπροσωπείας στη Λιβύη ετοιμάζει η Κομισιόν

Νέα προσπάθεια προσέγγισης με τη Λιβύη -μετά την «πόρτα» που έριξε ο Χαλίφα Χαφτάρ στην ευρωπαϊκή αποστολή που επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα- θα επιχειρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες για τις διεργασίες που έλαβαν χώρα στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα στη Ρώμη, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και συμφωνήθηκε η ανάγκη επαναπροσέγγισης με τη Λιβύη.

Συμφωνήθηκε ακόμη η επανενεργοποίηση της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», με την εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμοδίων υπουργών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας προκειμένου να συνεχιστεί η επίσκεψη στη Λιβύη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.