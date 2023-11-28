Το γαλλικό ελικοπτεροφόρο πλοίο Dixmude, που έχει διαμορφωθεί καταλλήλως για να προσφέρει νοσοκομειακή υποστήριξη στους τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας, έφτασε στο λιμάνι αλ Αρίς της Αιγύπτου χθες Δευτέρα και ενδέχεται να αρχίσει να παρέχει φροντίδα σε τραυματισμένα παιδιά μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Πρόκειται για το πρώτο δυτικό πλοίο που φτάνει στην Αίγυπτο μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Η άφιξη του πλοίου συμπίπτει με τη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας.

Η προσωρινή εκεχειρία, που ξεκίνησε την Παρασκευή και έχει επιτρέψει την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα αλλά και Παλαιστίνιων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές, έχει προσφέρει ευκαιρία για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και την απομάκρυνση τραυματισμένων αμάχων από εκεί.

«Έχουμε αυτό το πλοίο το οποίο μετατράπηκε σε νοσοκομείο και έφτασε χθες. Διαθέτει 40 κλίνες», δήλωσε ο Λεκορνί στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι θα μπορέσει να αρχίσει να δέχεται ασθενείς ήδη αυτή την εβδομάδα.

Το Dixmude έχει προσαρμοστεί για τις τρέχουσες ανάγκες και διαθέτει δύο χειρουργεία και 40 κλίνες, όπως και παιδιατρικό τμήμα. Θα μπορεί να παρέχει φροντίδα σε ελαφρά τραυματίες προτού αυτοί μεταφερθούν σε νοσοκομεία στην ξηρά.

Εξάλλου το Παρίσι έχει διαθέσει 50 κλίνες στη Γαλλία για σοβαρά τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά από τη Γάζα, περιλαμβανομένων καρκινοπαθών.

Μόλις λάβουν φροντίδα στο Dixmude τα παιδιά θα μπορούν να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Αίγυπτο ή σε νοσοκομεία εκστρατείας στη Γάζα, προκειμένου το πλωτό νοσοκομείο να καταφέρει να προσφέρει βοήθεια σε όσους περισσότερους ασθενείς γίνεται.

Στο πλοίο υπάρχουν 22 γιατροί, ανάμεσά τους 16 χειρουργοί και έξι παιδίατροι, σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους.

Η Αίγυπτος έχει αναφέρει ότι μπορεί να δεχθεί άρρωστα ή τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα και έχει ζητήσει από τη Γαλλία πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό και χρηματοδότηση, σημείωσαν αξιωματούχοι.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι ομάδα επτά αξιωματικών του γαλλικού στρατού επικοινωνεί με τις αιγυπτιακές και τις ισραηλινές αρχές για τις σχετικές διευθετήσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Dixmude. Αρχικά Αίγυπτος και Ισραήλ θα πρέπει να εγκρίνουν τη λειτουργία του πλωτού νοσοκομείου, ενώ θα πρέπει να διεξαχθούν και έλεγχοι στο ιστορικό των ενηλίκων που θα συνοδεύουν τα παιδιά.

