Ιστορικό γεγονός: Σε λίγες ώρες η πρώτη υπερατλαντική πτήση αεροσκάφους με 100% πράσινα καύσιμα

Η πρώτη υπερατλαντική πτήση μεγάλου επιβατικού αεροπλάνου (Boeing 787) που κινείται μόνο με εναλλακτικά καύσιμα αναμένεται σε λίγη ώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, το αεροσκάφος της Virgin Atlantic, αναμένεται να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης στις 11:30 GMT.

Οι αεροπορικές εταιρείες θεωρούν ότι η πτήση, η οποία υποστηρίζεται από κρατική χρηματοδότηση, αποδεικνύει ότι είναι δυνατός ένας πιο πράσινος τρόπος πτήσης.

Ωστόσο, η έλλειψη προμήθειας καυσίμου παραμένει μια πρόκληση, ενώ θα χρειαστεί άλλη τεχνολογία για να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά τις εκπομπές καυσαερίων.

Η πτήση είναι εφάπαξ στο είδος της μέχρι στιγμής και δεν μεταφέρει επιβάτες που πληρώνουν ναύλο.

Τα λεγόμενα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) μπορούν να παρασκευαστούν από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών, των οικιακών απορριμμάτων και των μαγειρικών ελαίων.

Για αυτήν την πτήση, ένα Boeing 787 θα γεμίσει με 50 τόνους SAF. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι, με το 88% να προέρχεται από απόβλητα λίπη και το υπόλοιπο από τα απόβλητα της παραγωγής καλαμποκιού στις ΗΠΑ.

Μετά από δοκιμή και ανάλυση, η πτήση εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ορισμένες εταιρείες συμμετείχαν στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας κινητήρων Rolls-Royce και του ενεργειακού κολοσσού BP.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin Atlantic Shai Weiss,, δήλωσε ότι η πτήση αυτή «αποδεικνύει ότι τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να αντικατασταθούν από βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα».

«Είναι πραγματικά ο μόνος δρόμος για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες αερομεταφορές μεγάλων αποστάσεων πέρα ​​από τον νεότερο στόλο στον ουρανό», είπε στο πρόγραμμα Today του BBC. «Είναι ένα πραγματικά σημαντικό επίτευγμα».

Παραδέχτηκε ότι λόγω των πιο ακριβών καυσίμων, οι τιμές των πτήσεων θα κατέληγαν να είναι υψηλότερες.

Πηγή: skai.gr

