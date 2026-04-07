Μετά τον Τραμπ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ λέει ότι «η Ευρώπη είναι λίγο χάλια»

Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επισκέφθηκε την Τρίτη τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως ένδειξη στήριξης προς τον αποπεμφθέντα φιλορώσο ηγέτη Μίλοραντ Ντόντικ, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία χαρακτήρισε «λίγο χάλια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μετέβη στην Μπάνια Λούκα, την de facto πρωτεύουσα της Σερβικής Δημοκρατίας, ως προσκεκλημένος του γιου του Ντόντικ, Ιγκόρ. Η επίσκεψη συνέπεσε με δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντέι Βανς από τη Βουδαπέστη, όπου κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρέμβαση σε εκλογές στην Ουγγαρία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο χάλια», δήλωσε ο Τραμπ Τζούνιορ σε κλειστή συζήτηση με πολιτικούς και επιχειρηματίες της περιοχής. Πρόσθεσε ότι έχει ακούσει από επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο να περιγράφουν την Ευρώπη ως «καταστροφή».

«Όμως είναι μια καταστροφή που, όπως λένε, πρέπει να διορθωθεί, λόγω του αντίκτυπου που έχει στις αξίες και τον δυτικό πολιτισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αφορά ευρύτερα τη Δύση.

Αποκάλεσε τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης «την τελευταία ελπίδα για την Ευρώπη», επικρίνοντας τις δυτικές χώρες εξαιτίας της υπερβολικής μετανάστευσης και σ' αυτό το πλαίσιο αποκάλεσε «μουσουλμανικές χώρες» τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.

«Οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να σταθούν και να αγωνιστούν στην ανατολική Ευρώπη για τις δυτικές αξίες, να αγωνιστούν για να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, που εκτιμούν την Αμερική, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια», τόνισε ο Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του. Άσκησε έντονη κριτική στην δράση της USAID και του ιδρύματος Σόρος (Open Society Foundations) στην ανατολική Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι ξόδεψαν δισεκατομμύρια για να βλάψουν τις πολιτικές ηγεσίες στη Σερβία και την Ουγγαρία.

Αναφέρθηκε και στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, 12 Απριλίου, στην Ουγγαρία επισημαίνοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τις κερδίσει ο Βίκτορ Όρμπαν. «Πρέπει όλοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να πάνε να ψηφίσουν για να διασφαλίσουν ότι οι κομμουνιστές δεν θα καταλάβουν την Ουγγαρία. Αν πέσει η Ουγγαρία, θα πέσει και η συντριπτική πλειοψηφία της ανατολικής Ευρώπης, γιατί νομίζω ότι ο Όρμπαν είναι ένας από τους πραγματικούς μαχητές στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Τραμπ ο νεότερος. Ενδιαφέρον είναι ότι χαρακτήρισε κομμουνιστή και τον βασικό αντίπαλο του Όρμπαν, τον Πέτερ Μάγιαρ παραβλέποντας το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης του Ούγγρου πρωθυπουργού και το κόμμα του ανήκει στον πολιτικό χώρο της δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του στην Μπάνια Λούκα αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων. Εκτίμησε ότι είναι καθοριστικής σημασίας ζητήματα, διότι «η μάχη γύρω απ' αυτά θα καθορίσει την έκβαση του αγώνα για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του».

Ο Τραμπ ο νεότερος κατά το ταξίδι του στην Μπάνια Λούκα συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του Bettin Anderson.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακοίνωσε ότι «η επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ στην Μπάνια Λούκα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ο Ίγκορ Ντόντικ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Συμμαχία Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD) και γιος του ηγέτη του κόμματος Μίλοραντ Ντόντικ, δήλωσε στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Srna ότι ο Τραμπ Τζούνιορ έρχεται «μετά από προσωπική πρόσκληση και σε φιλική βάση».



Πηγή: skai.gr

