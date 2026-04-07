Αγώνας δρόμου πριν το τελεσίγραφο Τραμπ: Πρόοδος, αλλά δύσκολη η συμφωνία έως τις 20:00

Σημειώθηκε πρόοδος τις τελευταίες 24 ώρες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έως την προθεσμία των 20:00 ώρα ανατολικών ΗΠΑ (03:00 ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trum)p παραμένει δύσκολη, σύμφωνα με Αμερικανό και Ισραηλινό αξιωματούχο, καθώς και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι στον Λευκό Οίκο το ερώτημα έχει μετατοπιστεί από το «μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία;» στο «μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία έως τις 20:00 απόψε;».

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας εντός της προθεσμίας ή έστω επαρκούς προόδου ώστε να πειστεί ο Τραμπ να τη παρατείνει ενδέχεται να οδηγήσει σε πρωτοφανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, ενώ έχει αναφερθεί και σε πιθανούς στόχους όπως πετρελαϊκές και υποδομές ύδρευσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το πρωί της Τρίτης.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πλήγματα σε ενεργειακές και υδροδοτικές υποδομές στις χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα βασικά εμπόδια αυτή τη στιγμή είναι η απαίτηση της Τεχεράνης για ισχυρές εγγυήσεις ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα επανεκκινήσουν τον πόλεμο μετά από μια ενδεχόμενη παύση, καθώς και ο αργός ρυθμός λήψης αποφάσεων από την ιρανική ηγεσία λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Οι τελευταίες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν εμφανίζουν αντικρουόμενη εικόνα. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία λόγω των απειλών του Τραμπ, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι η Τεχεράνη αποχωρεί από τις συνομιλίες. Ωστόσο, η κρατική Tehran Times διέψευσε τις πληροφορίες, ενώ το Axios σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει καμία διακοπή των επαφών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι μόνο ο Τραμπ γνωρίζει «πού βρίσκονται τα πράγματα και τι θα πράξει», προσθέτοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς έχει διορία έως τις 20:00 (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) για να ανταποκριθεί και να καταλήξει σε συμφωνία».

Το τελευταίο διάστημα, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν προτάσεις και αντιπροτάσεις μέσω διαμεσολαβητών από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Στις συνομιλίες εμπλέκονται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γουίτκοφ διατηρεί επίσης απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσίi.

Στο παρασκήνιο, το Ιράν απέστειλε τη Δευτέρα αντιπρόταση μέσω των διαμεσολαβητών. Αν και δεν ήταν συμβατή με τις θέσεις των ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο εκτιμήθηκε ως ενθαρρυντική.

«Η τελευταία πρόταση που λάβαμε δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές συνεργάστηκαν με την ιρανική πλευρά για τροποποιήσεις και επαναδιατύπωση της πρότασης, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται ένα πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό άξονα την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 45 ημερών, προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις γύρω από μια ευρύτερη συμφωνία.

«Όλα είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν σίγουρα συζητήσεις για εκεχειρία», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το πρωί της Τρίτης, πριν από την ανάρτηση με τις απειλές, ο Τραμπ φέρεται να είπε σε στενούς συνεργάτες του ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι «πολύ σοβαρές», χωρίς όμως να είναι βέβαιος για την επίτευξη συμφωνίας.

«Οι διαμεσολαβητές πιέζουν πολύ. Οι συνομιλίες είναι σοβαρές. Αναμένουμε την απόφαση του Ιράν», ανέφερε πηγή με γνώση των επαφών.

Στο παρασκήνιο, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ αμερικανικής αντιπροσωπείας, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς, και ιρανικής αντιπροσωπείας.

«Υπάρχει διάθεση για περισσότερες συνομιλίες. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Γενεύη, αυτή την εβδομάδα μπορεί να είναι το Ισλαμαμπάντ», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο εικονικής συνάντησης μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων ΗΠΑ και Ιράν, με τη συμμετοχή Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, έως τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε από τη Βουδαπέστη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σχεδόν όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι «πολύ σύντομα ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί».

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν είναι οι ταχύτεροι διαπραγματευτές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε απάντηση έως τις 20:00. Ελπίζουμε να είναι η σωστή», πρόσθεσε.

