Η Κίνα και η Ρωσία άσκησαν βέτο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή καταψηφίζοντας το σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν το οποίο «ενθαρρύνει έντονα» τα κράτη που ενδιαφέρονται για τη χρήση των εμπορικών θαλάσσιων oδών στα Στενά του Ορμούζ να συντονίσουν αμυντικού χαρακτήρα προσπάθειες, προκειμένου να συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω συνοδείας εμπορικών και εμπορικών πλοίων.

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν.

Το ψήφισμα απαιτούσε από το Iράν να παύσει άμεσα κάθε επίθεση κατά εμπορικών πλοίων και κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά, ενώ παράλληλα ζητούσε να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων υδάτινων υποδομών, μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το σχέδιο ψηφίσματος είχε κατατεθεί μετά απο στενό συντονισμό των κρατών-μελών του Συμβουλίου των Κρατών του Πεσικού Κόλπου (GCC - Kουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, ΗΑΕ, Σ. Αραβία) και της Ιορδανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

