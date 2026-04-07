Οι υγειονομικές αρχές στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν, έχουν διανείμει 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για κρίσεις, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Ο αντιπρύτανης Υγείας του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών της Μπουσέρ δήλωσε ότι η διανομή ξεκίνησε πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, βάσει απόφασης της εθνικής αρχής διαχείρισης κρίσεων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Young Journalists Club (YJC).

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ

Όπως ανέφερε, αρχικά δόθηκε προτεραιότητα στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα επεκτάθηκε ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Τα δισκία διατίθενται πλέον μέσω όλων των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Μπουσέρ.

«Από την έναρξη του προγράμματος, όλα τα κέντρα υγείας διανέμουν χάπια ιωδίου με βάση συγκεκριμένες οδηγίες και πλέον είναι διαθέσιμα σε όλους τους κατοίκους», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα δισκία προορίζονται για χρήση σε περίπτωση ραδιενεργής έκθεσης. Οι πολίτες καλούνται να τα λάβουν από 24 ώρες πριν έως και τέσσερις ώρες μετά από πιθανή έκθεση, με μία δόση ανά άτομο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε περίπτωση πυρηνικού συμβάντος μπορεί να απελευθερωθεί ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο απορροφάται εύκολα από τον θυρεοειδή αδένα. Η λήψη σταθερού ιωδίου μέσω των δισκίων κορεσμού μειώνει την απορρόφηση του ραδιενεργού ιωδίου, περιορίζοντας τον κίνδυνο βλάβης στον θυρεοειδή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.