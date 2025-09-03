Λογαριασμός
Μετά τις «βόλτες» με τον Τραμπ και τον Μόντι, ο Πούτιν μπήκε στο ίδιο αμάξι και με τον Κιμ

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας τον να επισκεφθεί τη Ρωσία - Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα νέα συνάντηση

Κιμ και Πούτιν

Μετά τις «βόλτες» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μπήκε στο ίδιο αυτοκίνητο και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ολοκλήρωσε τη δίωρη συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, προσκαλώντας τον να επισκεφθεί τη Ρωσία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη μεριά του δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα νέα συνάντηση και ευχήθηκε καλή υγεία και επιτυχίες στον Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στην εβδομάδα,Πούτιν και Μόντι πέρασαν 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του Ρώσου ηγέτη, μετά από τα οποία ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ταξίδι τους μαζί με ένα κομπλιμέντο προς τον Πούτιν. «Μετά τις εργασίες στη σύνοδο κορυφής της SCO, ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ μεταβήκαμε μαζί στον τόπο της διμερούς συνάντησής μας. Οι συνομιλίες μαζί του είναι πάντα εποικοδομητικές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

Στο μεταξύ, νωρίτερα τον Αύγουστο, μετά από μια θερμή υποδοχή στην Αλάσκα, ο Τραμπ και ο Πούτιν μπήκαν στη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου, ονόματι «The Beast», για να μεταβούν προς την κατ' ιδίαν συνάντησή τους.

