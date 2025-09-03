Μετά τις «βόλτες» με τον Τραμπ και τον Μόντι, ο Πούτιν μπήκε στο ίδιο αμάξι και με τον Κιμ

Μετά τις «βόλτες» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μπήκε στο ίδιο αυτοκίνητο και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

After Trump and Modi, Putin now shares a car ride with Kim Jong Un. pic.twitter.com/tBq3JbzHg3 September 3, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος ολοκλήρωσε τη δίωρη συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, προσκαλώντας τον να επισκεφθεί τη Ρωσία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη μεριά του δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα νέα συνάντηση και ευχήθηκε καλή υγεία και επιτυχίες στον Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στην εβδομάδα,Πούτιν και Μόντι πέρασαν 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του Ρώσου ηγέτη, μετά από τα οποία ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ταξίδι τους μαζί με ένα κομπλιμέντο προς τον Πούτιν. «Μετά τις εργασίες στη σύνοδο κορυφής της SCO, ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ μεταβήκαμε μαζί στον τόπο της διμερούς συνάντησής μας. Οι συνομιλίες μαζί του είναι πάντα εποικοδομητικές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Στο μεταξύ, νωρίτερα τον Αύγουστο, μετά από μια θερμή υποδοχή στην Αλάσκα, ο Τραμπ και ο Πούτιν μπήκαν στη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου, ονόματι «The Beast», για να μεταβούν προς την κατ' ιδίαν συνάντησή τους.

🚨BREAKING: Trump Auctions Off “The Beast,” the Limo Where Putin Sat and Smiled at Trump During Their Alaska Summit



— @ChaosGazette: Red carpet included. International relations sold separately. pic.twitter.com/arVAoNz3MN — Chaos Gazette (@ChaosGazette) August 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.