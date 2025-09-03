Οι Γάλλοι βλέπουν «ζεστά» τον στρατό και γίνονται έφεδροι

Η Γαλλία θέλει να αυξήσει κι άλλο τον αριθμό των εφέδρων – και μπορεί να το πετύχει σχετικά εύκολα, μιας και πολλοί Γάλλοι φαίνεται να βλέπουν πολύ «ζεστά» τη στρατιωτική υπηρεσία. Εδώ και δύο χρόνια περίπου η Κονστάνς σπουδάζει νομική στη Σορβόννη. Ακόμα και στις θερινές διακοπές όμως η Κονστάνς δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Αντιθέτως, παρακολούθησε ένα πρόγραμμα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης σε ένα Σύνταγμα Πεζικού κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα.



«Θεωρώ πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τη χώρα μας – ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», εξηγεί η ίδια. Επιπλέον, «στον στρατό μπορείς, νομίζω, να μάθεις με τον καλύτερο τρόπο πώς να συνεργάζεσαι με άλλους», προσθέτει.



Πάνω από δύο δεκαετίες μετά το τέλος της υποχρεωτικής θητείας στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες πολίτες κάνουν αίτηση για τις θέσεις εφέδρων, ελπίζοντας να υπηρετήσουν τη χώρα τους έστω και έτσι. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός των εφέδρων σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει εκτοξευθεί: σήμερα φτάνουν τους 46.000, ενώ το 2014 υπήρχαν μόλις περίπου 28.000.

Περισσότερα χρήματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μέχρι το 2035 η κυβέρνηση επιδιώκει την αύξηση στους 105.000 εφέδρους και να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες εθελοντικής συμμετοχής. Οι πολιτικές αυτές συμβαδίζουν απολύτως με την πρόθεση του προέδρου Μακρόν για σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν τα 64 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027 – ένα ποσό διπλάσιο σε σύγκριση με τα χρήματα που δαπανούσε η Γαλλία το 2017, όταν ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία.



Κατά τον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Πατρίκ Σεβαλερό πάντως, η χώρα «δεν χρειάζεται μόνο περισσότερους ανθρώπους», αλλά και «περισσότερους ειδικούς σε ορισμένους καίριους τομείς», όπως είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ο τομέας των πληροφοριών.

Απαιτητική βασική εκπαίδευση

Την εκπαίδευση νέων εφέδρων αναλαμβάνει μεταξύ άλλων και το 24ο Σύνταγμα Πεζικού στις Βερσαλλίες. «Μερικοί θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο των Ενόπλων Δυνάμεων και να δουν αν θέλουν να υπηρετήσουν ως επαγγελματίες στρατιώτες», λέει η ανθυπολοχαγός Αμελί. «Άλλοι έρχονται για την πρόκληση του να δοκιμάσουν κάτι εντελώς καινούριο ή επειδή είναι πλέον αργά για να ενταχθούν στη μόνιμη θητεία». Η Αμελί, όπως τα περισσότερα μέλη του 24ου Συντάγματος, είναι και η ίδια έφεδρος – στην πολιτική της ζωή εργάζεται ως τελωνειακή υπάλληλος.



Οι 51 νεοσύλλεκτοι του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης είναι από 17 έως 57 ετών. Και η εκπαίδευσή τους είναι πολύ απαιτητική, μιας και ξεκινούν στις 06:00 και συχνά τελειώνουν τα μεσάνυχτα.



Οι εκπαιδευόμενοι «μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα, να παρελαύνουν, να χρησιμοποιούν πυξίδα και διάφορα μέσα επικοινωνίας», εξηγεί η Αμελί. «Παράλληλα, δουλεύουμε όλες τις πολεμικές τεχνικές που ακολουθεί το Σύνταγμα Πεζικού».



Ο 23χρονος Γκαμπριέλ, μηχανικός στο επάγγελμα, πέρασε και αυτός από την εκπαίδευση. Το κίνητρό του είναι το ίδιο με της Κονστάνς: η ανησυχία για το μέλλον της Γαλλίας. «Ως στρατιώτης δεν θα εκφραστώ για πολιτικά ή ιδεολογικά θέματα», λέει. «Όμως στα σύνορα της Ευρώπης υπάρχει πόλεμος και για εμάς αυτό αποτελεί ένα μήνυμα πως πρέπει να περάσουμε από αυτήν τη διαδικασία».

Ευρεία αποδοχή για την ενίσχυση του στρατού

Εν αντιθέσει με αρκετά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στη Γαλλία φαίνεται πως η κοινή γνώμη στηρίζει την ενίσχυση του στρατού. Σύμφωνα με έρευνα των IPSOS-CESI στις αρχές του έτους, το 86% των Γάλλων υποστηρίζει τη θητεία στον στρατό, ενώ πάνω από ένας στους δύο τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής θητείας. Σε άλλη έρευνα περίπου οι μισοί από τους νεαρούς ερωτηθέντες δήλωσαν έτοιμοι να υπηρετήσουν σε περίπτωση πολέμου. Πολλοί δε από εκείνους που συμμετέχουν σε στρατιωτικές εκπαιδεύσεις δεν έχουν στο μυαλό τους μόνο τον πόλεμο, αλλά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν – τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες χώρες.



Το 24ο Σύνταγμα Πεζικού των Βερσαλλιών διαχειρίζεται έναν καταιγισμό αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα – και από τους 100 αιτούντες επιλέγονται τελικά μόνο οι 40. Από αυτούς δεν τα καταφέρνουν όλοι να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση. «Μερικοί αποχώρησαν ήδη από την αρχή, επειδή δεν είχαν χρόνο», λέει η Αμελί. «Άλλοι πάλι, μόλις κράτησαν όπλα στα χέρια τους, διαπίστωσαν ότι η στρατιωτική υπηρεσία δεν είναι για αυτούς».



Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης οι νεοσύλλεκτοι θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται σε ειδικότερους τομείς για κάποιους μήνες. Μόλις θεωρηθούν επιχειρησιακά έτοιμοι, πολλοί μπορεί να φτάσουν να σταλούν ακόμα και σε αποστολές στο εξωτερικό.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

