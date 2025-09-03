Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της θα κατασκευάσει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο της Τσεχίας η Toyota, όπως δήλωσε σήμερα Τετάρτη η αυτοκινητοβιομηχανία.

Επίσης, θα επενδύσει σε μια νέα εγκατάσταση συναρμολόγησης μπαταριών στο εργοστάσιο.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το μοντέλο ή το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αλλά δήλωσε ότι θα επενδύσει περίπου 680 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του εργοστασίου της στο Κολίν.

Η τσεχική κυβέρνηση θα επενδύσει έως και 64 εκατομμύρια ευρώ στην ειδική εγκατάσταση μπαταριών, δήλωσε η Toyota.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί περίπου το 10% του τσεχικού ΑΕΠ και η απόφαση της Toyota να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό όχημα στο Κολίν ήταν ένα βασικό βήμα προς τη «διατήρηση της κατασκευής αυτοκινήτων στη χώρα μας», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα.

Η Toyota, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις, είναι πιο επιφυλακτική στην προσέγγισή της στα ηλεκτρικά οχήματα από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της, κάτι που την έχει βοηθήσει τον τελευταίο χρόνο, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει επιβραδυνθεί.

Η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τη ζήτηση για την επεκτεινόμενη σειρά υβριδικών της μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αγοράς της, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα φέτος, η Toyota δήλωσε ότι θα λανσάρει συνολικά εννέα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη το 2025 και το 2026 για τις μάρκες Toyota και Lexus.

Πηγή: skai.gr

