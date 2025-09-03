Αρνί, αστακός και σολομός: Τι πρόσφερε ο Σι Τζινπίνγκ στους Πούτιν και Κιμ

Καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και οι ομόλογοί του από άλλες χώρες (μεταξύ των οποίων και οι ηγέτες Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν) αντίστοιχα ετοιμάζονται για μεσημεριανό γεύμα στο Πεκίνο, τους περιμένει ένα πλούσιο μενού, σύμφωνα με το CNN.

Το μενού, που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Wen Wei Po με έδρα το Χονγκ Κονγκ, περιλαμβάνει μια σειρά από πιάτα που αντλούν έμπνευση τόσο από την κινεζική παράδοση όσο και από πιο διεθνείς κουζίνες. Ειδικότερα, το μενού περιλαμβάνει:

- Κοτόσουπα με κρέας κοχυλιού και βολβούς κρίνου

- Ψητές κοτολέτες αρνιού

- Τηγανητός αστακός με καβούρι, αυγοτάραχο και ασπράδι αυγού

- Διάφανος ζωμός χτένι με ανάμεικτα μανιτάρια

- Ψητός σολομός μαριναρισμένος σε αλάτι με κρεμώδη σάλτσα μουστάρδας

Άλλα είδη περιλαμβάνουν τηγανητό ρύζι, κέικ μπιζελιών και κέικ μάνγκο, καθώς και δύο επιλογές κόκκινου και λευκού κρασιού – και τα δύο προέρχονται από την επαρχία Χεμπέι της Κίνας.

