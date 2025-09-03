Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επέβλεψε τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Reuters παρουσιάζει κάποια από τα νέα πανίσχυρα όπλα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας:

Πύραυλοι

Η Κίνα παρουσίασε για πρώτη φορά τη λεγόμενη «πυρηνική τριάδα» της, δηλαδή πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από πλατφόρμες σε θάλασσα, γη και αέρα. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορεί να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ο πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, ο διηπειρωτικός πύραυλος Julang-3 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο και οι διηπειρωτικοί πύραυλοι Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 - όπλα που αποτελούν τον «άσσο στο μανίκι» της στρατηγικής δύναμης της Κίνας για την προστασία της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας, ανέφερε το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Ο πύραυλος Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός πυραυλικού προγράμματος που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος τροφοδοτείται με υγρό καύσιμο και είναι ικανός να εκτοξεύσει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν επίσης υπερηχητικοί πύραυλοι κατά πλοίων, οι οποίοι προορίζονται για να αποτρέπουν την προσέγγιση αμερικανικών αεροπλανοφόρων σε κινεζικές ακτές. Το Πεκίνο τους έχει δοκιμάσει στο παρελθόν εναντίον αντιγράφων αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Επίσης, έγινε παρουσίαση μοντέλων πυραύλων κρουζ Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 και οι υπερηχητικοί πύραυλοι Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης παντός καιρού».

Όπλα λέιζερ

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν επίσης συστήματα αντι-drone, μεταξύ των οποίων όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας, όπλα μικροκυμάτων και πυραύλους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτό αντιπροσώπευε μια «τριάδα» στα συστήματα κατά των drones του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Μηχανικά drones

Η Κίνα παρουσίασε επίσης drones ικανά να επιχειρήσουν σε κάθε περιβάλλον, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα υποβρύχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για αναγνώριση όσο και για επίθεση, μη επανδρωμένα ελικόπτερα που επιχειρούν από πλοία, καθώς και θαλάσσια συστήματα ικανά να εκτελούν και ναρκοθέτηση.

Σκύλοι-ρομπότ

Τέλος, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι «ρομποτικοί σκύλοι». Τα φουτουριστικά αυτά μηχανήματα είναι ικανά για αναγνώριση, παράδοση προμηθειών αλλά και χτυπήματα ακριβείας.

Πηγή: skai.gr

