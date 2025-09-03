Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε τα χέρια με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας, Γου Γουόν-σικ, σήμερα Τετάρτη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το γραφείο του Γου, σε μια σπάνια κίνηση για τους άνδρες των δύο χωρών.

Οι δύο τους έδωσαν τα χέρια πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα. Ο Γου εκπροσώπησε τη Νότια Κορέα στην εκδήλωση.

Το γραφείο του Γου δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

