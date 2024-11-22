Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα έπειτα από την απόφασή του να αλλάξει το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας σε περίπτωση που το έθνος αντιμετώπιζε μια «υπαρξιακή απειλή».

Ήταν η εβδομάδα που οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασαν (μια ακόμη) κόκκινη γραμμή του Πούτιν, επιτρέποντας στην Ουκρανία να εκτοξεύσει πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς που προμήθευε η Δύση στη Ρωσία.

Ήταν επίσης η εβδομάδα που ο Πούτιν, ουσιαστικά, απείλησε το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική και οποιαδήποτε άλλη χώρα προμηθεύει στην Ουκρανία τέτοια όπλα και για τέτοιο σκοπό.

«Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας ενάντια στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκείνων των χωρών που επιτρέπουν τη χρήση των όπλων τους εναντίον των εγκαταστάσεων μας», είπε ο Ρώσος ηγέτης σε μια ομιλία του το βράδυ της Πέμπτης.

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι: «Τι θα κάνει μετά ο Βλαντιμίρ Πούτιν;»

'Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC, την απάντηση πιθανότατα να μην τη γνωρίζει ούτε ο ίδιος ο Πούτιν, γεγονός που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο σοβαρά, όπως λέει ο αρθρογράφος του κειμένου, Steve Rosenberg.

Αγκαλιάζοντας την κλιμάκωση

Αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη «συλλογική Δύση» για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Αλλά σχεδόν τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία έδειξαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αυτός που αγκαλιάζει την κλιμάκωση ως μέσο για την επίτευξη των στόχων του - στην προκειμένη περίπτωση, τον έλεγχο της Ουκρανίας ή τουλάχιστον την ειρήνη με τους όρους της Ρωσίας.

Η πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η απόφασή του να κηρύξει τέσσερα ουκρανικά εδάφη μέρος της Ρωσίας, η ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην περιοχή του Κουρσκ, η απόφασή του την Πέμπτη να στοχεύσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο με έναν νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς- όλα αυτά αντιπροσωπεύουν στιγμές κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Έπειτα από αυτές τις επιθετικές ενέργειες, η Ουκρανία θα προετοιμαστεί για περισσότερες ρωσικές επιθέσεις, ακόμη και βαρύτερους βομβαρδισμούς, σχολιάζει το δημοσίευμα. Οι δυτικές κυβερνήσεις θα αξιολογήσουν το επίπεδο απειλής υπό το φως των προειδοποιήσεων του Πούτιν.

Ακόμη και πριν από την τηλεοπτική ομιλία του ηγέτη του Κρεμλίνου, υπήρχαν φόβοι στη Δύση για το ξέσπασμα ενός υβριδικού πολέμου.

Η πυρηνική επιλογή

«Θα χρησιμοποιούσε ο Πούτιν πυρηνικό όπλο στον πόλεμο της Ουκρανίας;» είναι επίσης μια ακόμη ερώτηση που αναζητά απάντηση.

Ανακοινώνοντας την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής του επιχείρησης» –της ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία– είχε προειδοποιήσει «εκείνους που μπορεί να μπουν στον πειρασμό να παρέμβουν από το εξωτερικό».

«Ανεξάρτητα από το ποιος προσπαθεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας ή να δημιουργήσει απειλές για τη χώρα και τον λαό μας», δήλωσε ο ηγέτης του Κρεμλίνου, «πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ρωσία θα απαντήσει αμέσως.Και οι συνέπειες θα είναι τέτοιες που δεν έχετε δει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία σας» είχε πει.

Από την έναρξη του πολέμου οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν περάσει αρκετές ρωσικές «κόκκινες γραμμές»: παρέχοντας στην Ουκρανία άρματα μάχης, προηγμένα συστήματα πυραύλων και στη συνέχεια μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Οι «συνέπειες» ωστόσο από το Κρεμλίνο δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μειώνει το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων - το διάταγμα δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα. Μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Ευρώπη και την Αμερική να μην επιτρέψουν επιθέσεις πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος. Αλλά και αυτή η κόκκινη γραμμή ξεπεράστηκε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν η ταμπλόιντ Moskovsky Komsomolets που είναι υπέρ του Κρεμλίνου ρώτησε έναν απόστρατο αντιστράτηγο πώς θα έπρεπε να απαντήσει η Ρωσία σε μια επίθεση με ATACMS στην περιοχή του Μπριάνσκ, εκείνος απάντησε:

«Η έναρξη του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου λόγω χτυπημάτων σε μια αποθήκη όπλων στην περιοχή του Μπριάνσκ θα είναι πιθανώς κοντόφθαλμη».

Αλλά η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν προς το έθνος δεν περιείχε καμία απόδειξη γι' αυτό.

«Ακόμη και ο Πούτιν δεν ξέρει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο ή δεν μπορεί. Εξαρτάται από τα συναισθήματά του», ανέφερε ο αρθρογράφος της Novaya Gazeta, Αντρέι Κολέσνικοφ.

«Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Η απόφαση να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος ήταν επίσης ένα συναισθηματικό βήμα. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την ιδέα του για την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος. Λένε ότι ο φόβος του πολέμου πρέπει να επιστρέψει και θα περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές, αλλά αυτό είναι επίσης ένα εργαλείο κλιμάκωσης. Σε αυτή την ερμηνεία πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Πούτιν, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα τακτικό πυρηνικό όπλο στο πλαίσιο ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου. Δε θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά θα είναι η αρχή μιας αυτοκτονικής κλιμάκωσης για ολόκληρο τον κόσμο» είπε.

Ο παράγοντας Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να ενεργήσει με βάση τα συναισθήματα αλλά επίσης οδηγείται ξεκάθαρα και από τη δυσαρέσκεια της Δύσης και φαίνεται αποφασισμένος να μην υποχωρήσει.

Αλλά ξέρει επίσης ότι ο κόσμος θα μπορούσε σύντομα να γίνει ένα πολύ διαφορετικό μέρος.

Σε δύο μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης πρόσφατα ότι η συζήτηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν «έξυπνο πράγμα».

Όλα αυτά πρέπει να ακούγονται ως μουσική στα αυτιά του Πούτιν, σχολιάζει ο αρθρογράφος πράγμα που σημαίνει ότι, παρά τις τελευταίες απειλές και προειδοποιήσεις, το Κρεμλίνο μπορεί να αποφασίσει να μην υπάρξει κλιμάκωση αυτή τη στιγμή.

Αν δηλαδή το Κρεμλίνο έχει υπολογίσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους ευεργετικούς για τη Ρωσία τότε θα μπορούσε να αλλάξει και η απάντηση της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

