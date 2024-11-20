Μετά τους ATACMS, η Ουκρανία εκτόξευσε και βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow στη Ρωσία

Η Ουκρανία εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο.

Τα πλήγματα με τη χρήση πυραύλων Storm Shadow εγκρίθηκαν ως απάντηση για το γεγονός ότι η Ρωσία ανέπτυξε βορειοκορεατικά στρατεύματα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, μια κίνηση της Μόσχας που η βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ως κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με την πηγή του Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, κάτοικοι του χωριού Μαρίνο, στο Κουρσκ, βρήκαν την Τετάρτη θραύσματα από πύραυλο Storm Shadow. Η χρήση των πυραύλων Storm Shadow έρχεται μετά την έναρξη της ρωσικής αντεπίθεσης στο Κουρσκ, στο οποίο εισέβαλαν ουκρανικά στρατεύματα τον Αύγουστο.

Η Daily Telegraph μετέδωσε από τη μεριά της επίσης το απόγευμα της Τετάρτης πως υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βρετανικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow κατά στόχου εντός της ρωσικής επικράτειας. Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίες φαίνεται να απεικονίζουν θραύσματα από έναν Storm Shadow τα οποία επιδεικνύουν κάτοικοι του χωριού Μαρίνο, στη ρωσική επαρχία Κουρσκ. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις αυτές, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε κάποια στιγμή σήμερα το απόγευμα.

Συντρίμμια του Storm Shadow βρέθηκαν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το Γέισκ, ένα λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ, σύμφωνα με το κανάλι Rybar του Telegram, το οποίο έχει διασυνδέσεις με τον στρατό και περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια συνδρομητές. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν εφικτό όμως να επαληθευτούν ανεξάρτητα τονίζει το Bloomberg.

Η Daily Mail προσθέτει ότι ρωσικά κανάλια κάνουν λόγο για εκτόξευση 12 πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία κατά ρωσικών εδαφών.

Υπενθυμίζεται στο μεταξύ ότι χθες η Ουκρανία εκτόξευσε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS στην περιφέρεια Μπριανσκ της Ρωσίας. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ από τους οποίους 5 καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλο υπέστη ζημιές. «Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε αμέσως. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές», σημείωνε το υπουργείο.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει αποφύγει να επιβεβαιώσει το κατά πόσο έχει δώσει το πράσινο φως στο Κίεβο να πλήξει στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας με τους Storm Shadow, ακολουθώντας αντίστοιχη έγκριση από την Ουάσινγκτον. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το γραφείο του δεν θα σχολιάσει τις αναφορές ή επιχειρησιακά ζητήματα, ανέφερε το πρακτορείο Reuters, σχετικά με τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow από το Κίεβο.

Η Βρετανία είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ Storm Shadow εντός του ουκρανικού εδάφους, αλλά η κυβέρνηση πίεζε τις ΗΠΑ για άδεια ώστε να επιτραπεί η χρήση τους για επίθεση σε στόχους εντός της Ρωσίας εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άλλαξε την πολιτική των ΗΠΑ επιτρέποντας στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα αμερικανικής κατασκευής για να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.