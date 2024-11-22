Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι θα προσκαλέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επισκεφθεί την Ουγγαρία, λέγοντας πως θα εγγυηθεί ότι «δεν θα εφαρμοστεί» το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Νετανιάχου.

«Σήμερα θα προσκαλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κ. Νετανιάχου, για μια επίσκεψη στην Ουγγαρία και στην πρόσκληση αυτή θα του εγγυηθώ πως, αν έρθει, η απόφαση του ΔΠΔ δεν θα έχει αποτέλεσμα στην Ουγγαρία και δεν θα την εφαρμόσουμε», δήλωσε ο Ορμπάν στον κρατικό ραδιοσταθμό.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε χθες, Πέμπτη, εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, καθώς και σε βάρος του ηγέτη της Χαμάς Ιμπραχίμ αλ-Μάσρι, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη σύγκρουση στη Γάζα.

Ο Ορμπάν, η χώρα του οποίου προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε ότι το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ ήταν «λάθος» και πρόσθεσε πως ο ισραηλινός ηγέτης θα μπορεί να διεξάγει διαπραγματεύσεις στην Ουγγαρία «με την αρμόζουσα ασφάλεια».

Αφότου ο Ορμπάν και το εθνικιστικό κόμμα του, το Fidesz, ανέβηκαν στην εξουσία το 2010, ο ίδιος και ο Νετανιάχου αποκατέστησαν στενές πολιτικές σχέσεις. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε το 2017 τη Βουδαπέστη.

Ισραηλινοί ηγέτες και ο Λευκός Οίκος καταδίκασαν την απόφαση του ΔΠΔ, ενώ ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως τα εντάλματα δεν είναι πολιτικά και ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να σεβασθούν και να εφαρμόσουν την απόφαση του δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ουγγαρία και η Τσεχική Δημοκρατία είναι ισχυροί υποστηρικτές του Ισραήλ, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία υπογραμμίζουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστινίους.

Το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών, αντιδρώντας στην απόφαση του ΔΠΔ, δήλωσε πως η Πράγα θα σεβαστεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της.

Εντούτοις ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση του ΔΠΔ, γράφοντας αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο X: «Η κίνηση του δικαστηρίου υπονομεύει το κύρος του σε άλλες υποθέσεις εφόσον εξισώνει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους ενός δημοκρατικού κράτους με τους ηγέτες μιας ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.