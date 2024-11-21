Παρίσι και Λονδίνο δεσμεύονται να μην αφήσουν τον Πούτιν να «πετύχει τους σκοπούς του»

Παρίσι και Λονδίνο δεν θα αφήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να "γράψει εκ νέου τις αρχές των διεθνών σχέσεων" και θα τον εμποδίσουν να "επιτύχει τους σκοπούς του" στην Ουκρανία, υπόσχονται οι επικεφαλής της γαλλικής και της βρετανικής διπλωματίας σε κοινό τους άρθρο.

"Η Γαλλία και η Βρετανία δεν θα τον αφήσουν να επιτύχει τους σκοπούς του. Μαζί με τους συμμάχους μας, θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου η Ουκρανία να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης", διαβεβαιώνουν ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο Ντέιβιντ Λάμι στο κείμενο αυτό που δημοσίευσε απόψε στην ηλεκτρονική της έκδοση η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να "γράψει εκ νέου τις αρχές των διεθνών σχέσεων με την επιστροφή στον νόμο του ισχυρότερου και την κατάργηση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας η οποία διασφάλισε την ειρήνη για γενιές ολόκληρες", καταγγέλλουν.

Όμως, "ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης, όλος ο κόσμος πλήττεται από αυτή την απόπειρα 'πουτινοποίησης'", παρατηρούν οι δύο υπουργοί, που υπόσχονται να πολεμήσουν "ακατάπαυστα αυτή την εκστρατεία".

"Καμιά δίκαιη και διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της βίας ή της (στρατιωτικής) ισχύος", επισημαίνουν, επικαλούμενοι κυρίως την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Απέναντι σε αυτό τον "κατακερματισμό του κόσμου", οι δύο σύμμαχοι αναφέρουν ότι προτείνουν μια "συνεκτική εναλλακτική λύση", "βασισμένη στην τεχνολογική πρόοδο, το διεθνές δίκαιο και την πολυμερή δράση".

Πηγή: skai.gr

