Η 34χρονη Δημοκρατική Σάρα ΜακΜπράιντ (Sarah McBride) είναι η πρώτη τρανς γυναίκα που κέρδισε στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές μια έδρα στο αμερικανικό Κογκρέσο, ως βουλετής του Ντέλαγουερ.

Η εκλογή της ΜακΜπράιντ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους, πριν καν ορκιστούν τα νέα μέλη του Κογκρέσο, στις 3 Ιανουαρίου, με τελευταία την πρόταση που κατέθεσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Νότιας Καρολίνας Νάνσι Μέις, που προβλέπει να μην επιτρέπεται στις τρανς γυναίκες να χρησιμοποιούν τις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου.

«Επειδή ένας βουλευτής φορά μίνι φούστα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πηγαίνει στις γυναικείες τουαλέτες», τόνισε η Μέις.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι συμφωνεί με την απαγόρευση αυτή, επισημαίνοντας ότι όλες «οι μη μικτές εγκαταστάσεις» του Καπιτωλίου «είναι διαθέσιμες για τα άτομα με βάση το βιολογικό τους φύλο».

Η ίδια η ΜακΜπράιντ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι θα σεβαστεί την απόφαση, παρά το γεγονός ότι «δεν συμφωνεί».

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να τσακωθώ για τις τουαλέτες. Είμαι εδώ για να δώσω μάχη για τους κατοίκους του Ντέλαγουερ και για να μειώσω τα κόστη που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Όπως όλα τα μέλη (του Κογκρέσου), θα τηρήσω τους κανόνες που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος Τζόνσον, ακόμη κι αν διαφωνώ με αυτούς. Αυτή η προσπάθεια να εκτραπεί η προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα δεν μου έχει αποσπάσει την προσοχή», τόνισε η 34χρονη τρανς, που ξεκίνησε τη φυλομετάβαση σε ηλικία 21 ετών.

Ποια είναι η Σάρα ΜακΜπράιντ

Η ίδια ήξερε από νωρίς ότι θα γίνει στόχος εχθρικών αντιδράσεων. Και δεν είχε άδικο.

«Θα προσπαθήσουν να μου απευθυνθούν με λάθος γένος, θα προσπαθήσουν πιθανόν να χρησιμοποιήσουν λάθος όνομα, θα κάνουν αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα κάνουν», είχε πει μιλώντας στο podcast TransLash τον Οκτώβριο προτού εκλεγεί βουλευτής.

«Θα το κάνουν για να με προκαλέσουν και δουλειά μου θα είναι να μην αντιδράσω με τον τρόπο που περιμένουν», πρόσθεσε η 34χρονη Δημοκρατική.

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2018 με τίτλο «Το αύριο θα είναι διαφορετικό» (Tomorrow will be different), η ΜακΜπράιντ διηγείται την παιδική της ηλικία ως ένα αγόρι που το έλεγαν Τιμ.

«Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί να προσεύχομαι κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου να ξυπνήσω την επομένη και να είμαι κορίτσι», είχε δηλώσει το 2016.

Η ΜακΜπράιντ άρχισε να γίνεται γνωστή το 2012 όταν σε ανοικτή επιστολή της αναφέρθηκε στη φυλομετάβαση που έκανε την εποχή που σπούδαζε στο American University της Ουάσινγκτον.

Αφού εργάστηκε ως εκπαιδευόμενη στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, έλαβε πρόσκληση για να μιλήσει στο εθνικό συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 2016.

Στον Λευκό Οίκο συνάντησε τον μελλοντικό της σύζυγο: έναν τρανς άνδρα, ακτιβιστή όπως και η ίδια, τον Άντριου Κρέι που πέθανε από καρκίνο δύο χρόνια μετά τη γνωριμία τους.

Το 2020 εξελέγη η πρώτη τρανς γερουσιάστρια στο κοινοβούλιο του Ντέλαγουερ.

Σήμερα η ΜακΜπράιντ δηλώνει ότι στόχος της είναι να γίνει μια αποτελεσματική βουλεύτρια που θα ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των Αμερικανών. Ωστόσο γνωρίζει ότι δεν θα καταφέρει να εγκαταλείψει εντελώς τον ρόλο της εκπροσώπου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Απλώς θα αδικήσω την τρανς κοινότητα αν δεν δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο Κογκρέσο», εκτίμησε. «Είναι ο μόνος τρόπος να δουν οι άνθρωποι ότι τα τρανς άτομα μπορούν να είναι καλοί γιατροί, καλοί δικηγόροι, καλοί εκπαιδευτικοί, καλοί βουλευτές».

Διχασμένες οι ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ τα δικαιώματα των τρανς ατόμων είναι ένα ζήτημα έντονης αντιπαράθεσης, στο πλαίσιο του πολιτισμικού πολέμου που διχάζει τη χώρα.

Η δημόσια παρουσία των τρανς ατόμων, η συμμετοχή τους σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις και η πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης πριν από την ενηλικίωση αποτελούν ζητήματα έντονης αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν τις επιβολές της “woke” κουλτούρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν συχνά στο φλέγον αυτό θέμα στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, δεσμευόμενος «να διώξω αυτόν τον τρανς παραλογισμό από τα σχολεία μας και να εμποδίσω τους άνδρες να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα».

Από την πλευρά της η ΜακΜπράιντ έδωσε μάχη για την υιοθέτηση νόμου που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτεία Ντέλαγουερ, με τους επικριτές της να την χαρακτηρίζουν «τέρας» και «ενσάρκωση του διαβόλου».

