Ουρουγουάη: Καθηγητής ιστορίας εναντίον κτηνιάτρου στις Προεδρικές εκλογές

Καθηγητής ιστορίας ο οποίος ανήκει στην κεντροαριστερά, άλλοτε κτηνίατρος ο οποίος ανήκει στη δεξιά: οι δυο αντίπαλοι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξάγεται μεθαύριο Κυριακή στην Ουρουγουάη, χώρα 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων, ανάμεσα στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, έχουν τελείως διαφορετικά προφίλ.

Ο Ζαμαντού Ορσί του Ευρέος Μετώπου (Frente Amplio, FA) χαρακτηρίζεται πολιτικός κληρονόμος μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ουρουγουανής αριστεράς, του πρώην προέδρου Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα.

Ο Άλβαρο Δελγάδο είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος του απερχόμενου προέδρου Λουίς Λακάγιε Που.

Οι δυο τους κατέλαβαν τις δυο πρώτες θέσεις στον 1ο γύρο της 27ης Οκτωβρίου, αντίστοιχα με 43,9% και 26,8% των ψήφων.

Ποιος είναι ο κεντροαριστερός καθηγητής

Ο Ζαμαντού Ραμόν Αντόνιο Ορσί Μαρτίνες, 57 ετών, ενσαρκώνει την ελπίδα της κεντροαριστερής συμμαχίας που προσμένει την επάνοδό της στην εξουσία. Η συμμαχία κυβέρνησε για τρεις συναπτές προεδρικές θητείες, από το 2005 ως το 2020, με τους Ταμπαρέ Βάσκες (2005-2010 και 2015-2020) και Χοσέ Μουχίκα (2010-2015).

Μετριοπαθής, με χαλαρές ενδυματολογικές επιλογές, ο κ. Ορσί έχει —όπως ο Χοσέ Μουχίκα— ριζώσει στον τόπο του, σπούδασε στο δημόσιο σχολείο και δεσμεύεται πως θα προωθήσει ισότητα των ευκαιριών.

Γεννημένος σε σπίτι στην επαρχία, σε σπίτι χωρίς ρεύμα, απέκτησε το 1991 πτυχίο καθηγητή ιστορίας και δίδαξε σε διάφορα λύκεια στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το 2005, εξελέγη γενικός γραμματέας της κοινότητας Κανελόνες, προάστιο του Μοντεβιδέο, προτού αναδειχθεί δήμαρχος το 2015 κι επανεκλεγεί το 2020.

Παραιτήθηκε από το αξίωμά του στον δήμο για να συμμετάσχει τον Ιούνιο στις διαδικασίες της παράταξής του για την ανάδειξη του υποψηφίου της για την προεδρία. Επικράτησε με πάνω από το 60% των ψήφων έναντι της πρώην δημάρχου της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο, παρότι η Καρολίνα Κόσε είχε την υποστήριξη των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών.

Η κυρία Κόσε είναι πλέον υποψήφια αντιπρόεδρος.

Παιδί, ο Ζαμαντού Ορσί δούλευε στο κατάστημα της οικογένειας και χόρευε παραδοσιακούς χορούς. Το 1989, στα 22 του, έγινε μέλος του «Κινήματος για τη Λαϊκή Συμμετοχή» που ίδρυσε ο «Πέπε» Μουχίκα. Παραδέχεται πως προετοιμαζόταν να διεκδικήσει την προεδρία για «καιρό» αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποιο είναι το όραμά του για τη χώρα κι έχει επικριθεί διότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αρνήθηκε να κάνει ντιμπέιτ με αντιπάλους του ή να δώσει συνεντεύξεις εφ’ όλης της ύλης.

Είναι πατέρας δυο παιδιών, δίδυμων 11 ετών, γεννημένων μετά τον δεύτερο γάμο του.

Ο συντηρητικός, δεξιός κτηνίατρος

Γεννημένος σε ευκατάστατο προάστιο της πρωτεύουσας, ο Άλβαρο Λουίς Δελγάδο Σερέτα, 55 ετών σπούδασε σε ιδιωτικά καθολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και δηλώνει θρήσκος. Παντρεύτηκε το 1997 κι έχει τρία μεγάλα παιδιά.

Εγινε δυνητικός υποψήφιος για το κορυφαίο αξίωμα στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Γενικός γραμματέας της προεδρίας το 2020, μετά την εκλογή του «φίλου» του Λουίς Λακάγιε Που, ανέλαβε επίσης κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολλαπλασιάζοντας τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του.

Μπήκε στην πολιτική στις τάξεις του Εθνικού Κόμματος στον νομό Παϊσαντού (νότια), από όπου έλκει την καταγωγή της η οικογένεια της μητέρας του. Ήταν συντονιστής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος από το 1994, προτού ονομαστεί γενικός επιθεωρητής εργασίας το 1999.

Εξελέγη το 2004 και κατόπιν το 2009 βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο. Κατόπιν, ο κ. Δελγάδο έγινε γερουσιαστής το 2014.

Προτού κατέβει στην πολιτική, ο πτυχιούχος της κτηνιατρικής σχολής της πρωτεύουσας είχε εργαστεί ως κτηνιατρικός σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας επικρίθηκε έντονα, χαρακτηρίστηκε από «άνθρωπος των σπηλαίων» ως «χυδαίος», διότι αποκάλεσε «καραμελίτσα» την υποψήφια αντιπρόεδρό του, τη Βαλέρια Ριπόλ. Ήταν «λάθος», «ατυχές αστείο», αναγνώρισε κατόπιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

