Τόνοι πετρελαίου και αντιαεροπορικοί πύραυλοι - Πώς ο Πούτιν πληρώνει τον Κιμ Γιονγκ Ουν για τα στρατεύματά του

Η Ρωσία εκτιμάται ότι έχει προμηθεύσει τη Βόρεια Κορέα με περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Open Source Centre, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πετρέλαιο αποτελεί πληρωμή για τα όπλα και τα στρατεύματα που έχει στείλει η Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα για να ενισχύσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, δήλωσαν στο BBC κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι.

Οι μεταφορές αυτές παραβιάζουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ, οι οποίες απαγορεύουν στις χώρες να πουλάνε πετρέλαιο στη Βόρεια Κορέα, εκτός από μικρές ποσότητες, σε μια προσπάθεια να πιέσουν την οικονομία της για να την εμποδίσουν να αναπτύξει περαιτέρω πυρηνικά όπλα.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν περισσότερα από δώδεκα διαφορετικά βορειοκορεατικά δεξαμενόπλοια να φθάνουν σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική Άπω Ανατολή συνολικά 43 φορές τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Περαιτέρω εικόνες φαίνεται να δείχνουν τα δεξαμενόπλοια να φτάνουν άδεια και να φεύγουν σχεδόν γεμάτα.

Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν επιτρέπεται να αγοράζει πετρέλαιο στην ελεύθερη αγορά. Ο αριθμός των βαρελιών πετρελαίου που μπορεί να λάβει περιορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 500.000 ετησίως, ποσότητα πολύ μικρότερη από αυτή που χρειάζεται.

«Ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέχει στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια σανίδα σωτηρίας για να συνεχίσει τον πόλεμό του, η Ρωσία παρέχει σιωπηλά στη Βόρεια Κορέα μια δική της σανίδα σωτηρίας», λέει ο Joe Byrne από το Open Source Centre. «Αυτή η σταθερή ροή πετρελαίου δίνει στη Βόρεια Κορέα ένα επίπεδο σταθερότητας που δεν είχε από τότε που θεσπίστηκαν αυτές οι κυρώσεις».

Τέσσερα πρώην μέλη μιας επιτροπής του ΟΗΕ που ήταν υπεύθυνα για την παρακολούθηση των κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας δήλωσαν στο BBC ότι οι μεταφορές είναι συνέπεια των αυξανόμενων δεσμών μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγιάνγκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy δήλωσε στο BBC: «Για να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη Βόρεια Κορέα για στρατεύματα και όπλα με αντάλλαγμα το πετρέλαιο». Πρόσθεσε ότι αυτό «έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου, της Ευρώπης και του Ινδο-Ειρηνικού».

Φθηνό πετρέλαιο

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα βασίζονται στον άνθρακα για την καθημερινή τους ζωή, το πετρέλαιο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του στρατού της χώρας. Το ντίζελ και η βενζίνη χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εκτοξευτών πυραύλων και στρατευμάτων σε όλη τη χώρα, τη λειτουργία εργοστασίων πυρομαχικών και την τροφοδοσία των αυτοκινήτων της ελίτ της Πιονγκγιάνγκ.

Τα 500.000 βαρέλια που επιτρέπεται να λαμβάνει η Βόρεια Κορέα υπολείπονται κατά πολύ των εννέα εκατομμυρίων που καταναλώνει - πράγμα που σημαίνει ότι από τότε που θεσπίστηκε το ανώτατο όριο το 2017, η χώρα αναγκάζεται να αγοράζει πετρέλαιο από παράνομα δίκτυα για να καλύψει αυτή τη διαφορά.

Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά του πετρελαίου μεταξύ πλοίων στη θάλασσα - μια επικίνδυνη, δαπανηρή και χρονοβόρα επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δρ Go Myong-hyun, ανώτερο ερευνητή στο Ινστιτούτο Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας, το οποίο έχει επαφές με την υπηρεσία κατασκοπείας της χώρας.

«Τώρα ο Κιμ Γιονγκ Ουν λαμβάνει πετρέλαιο απευθείας, είναι πιθανότατα καλύτερης ποιότητας, και οι πιθανότητες είναι ότι το παίρνει δωρεάν, ως αντάλλαγμα για την προμήθεια πυρομαχικών. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό;» «Ένα εκατομμύριο βαρέλια δεν είναι τίποτα για έναν μεγάλο παραγωγό πετρελαίου όπως η Ρωσία, αλλά είναι μια σημαντική ποσότητα για τη Βόρεια Κορέα να λάβει», προσθέτει ο ίδιος.

Παρακολούθηση των μεταφορών

Και στις 43 από τις μεταφορές που παρακολούθησε το Open Source Centre χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, τα δεξαμενόπλοια με σημαία Βόρειας Κορέας έφτασαν στο λιμάνι Vostochny της Ρωσίας με τους πομπούς τους απενεργοποιημένους, αποκρύπτοντας τις κινήσεις τους.

Οι εικόνες δείχνουν ότι στη συνέχεια επέστρεψαν σε ένα από τα τέσσερα λιμάνια στην ανατολική και δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας.

«Τα πλοία εμφανίζονται αθόρυβα, σχεδόν κάθε εβδομάδα», είπε ο Joe Byrne, ερευνητής του Open Source Centre. «Από τον Μάρτιο υπάρχει μια αρκετά σταθερή ροή».

Η ομάδα, η οποία παρακολουθεί αυτά τα δεξαμενόπλοια από τότε που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά οι κυρώσεις για το πετρέλαιο, χρησιμοποίησε τη γνώση για την χωρητικότητα κάθε πλοίου για να υπολογίσει πόσα βαρέλια πετρελαίου θα μπορούσαν να μεταφέρουν.

Στη συνέχεια, μελέτησαν εικόνες των πλοίων που εισέρχονταν και εξέρχονταν από το Vostochny και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούσαν να δουν πόσο χαμηλά βρίσκονταν στο νερό και, επομένως, πόσο γεμάτα ήταν.

Τα δεξαμενόπλοια, εκτιμάται, ήταν φορτωμένα στο 90% της χωρητικότητάς τους.

«Μπορούμε να δούμε από ορισμένες από τις εικόνες ότι αν τα πλοία ήταν πιο γεμάτα θα βυθιζόταν», σημείωσε ο Byrne.

Με βάση αυτό, υπολογίζουν ότι, από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει παράσχει στη Βόρεια Κορέα περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου - υπερδιπλάσιο του ετήσιου ανώτατου ορίου και περίπου δεκαπλάσιο της ποσότητας που η Μόσχα παρείχε επίσημα στην Πιονγκγιάνγκ το 2023.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της εκτίμησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε ήδη προμηθεύσει με πετρέλαιο αξίας άνω των 500.000 βαρελιών.

Ένα «νέο επίπεδο περιφρόνησης» των κυρώσεων

Αυτές οι παραδόσεις πετρελαίου όχι μόνο παραβιάζουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Βόρειας Κορέας, τις οποίες η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέγραψε - αλλά επίσης, περισσότερα από τα μισά από τα ταξίδια που παρακολούθησε το Open Source Centre πραγματοποιήθηκαν από πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί μεμονωμένες κυρώσεις από τον ΟΗΕ.

Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν κατασχεθεί κατά την είσοδό τους στα ρωσικά ύδατα.

Αλλά τον Μάρτιο του 2024, τρεις εβδομάδες μετά την καταγραφή της πρώτης μεταφοράς πετρελαίου, η Ρωσία «διέλυσε» την επιτροπή του ΟΗΕ που ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των κυρώσεων, χρησιμοποιώντας το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ashley Hess, η οποία εργαζόταν στην επιτροπή μέχρι την κατάρρευσή της, λέει ότι είδαν αποδείξεις ότι οι μεταφορές είχαν ξεκινήσει. «Παρακολουθούσαμε ορισμένα από τα πλοία και τις εταιρείες που εμπλέκονταν, αλλά η εργασία μας σταμάτησε, πιθανώς αφού είχαν ήδη παραβιάσει το ανώτατο όριο των 500.000 βαρελιών».

Ο Eric Penton-Voak, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας από το 2021-2023, ανέφερε ότι τα ρωσικά μέλη της ομάδας προσπάθησαν να λογοκρίνουν το έργο της.

Άλλα ανταλλάγματα

Καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει την υποστήριξή του στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν, αυξάνεται η ανησυχία για το τι άλλο θα λάβει ως αντάλλαγμα.

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα εκτιμούν ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει πλέον στείλει στη Μόσχα 16.000 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες, ενώ συντρίμμια βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων έχουν ανακτηθεί στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Πρόσφατα, ο Πούτιν και ο Κιμ υπέγραψαν αμυντικό σύμφωνο, με αποτέλεσμα χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες να σταλούν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκονται τώρα σε μάχη.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανέφερε στο BBC ότι «θα απαντήσει αυστηρά στην παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα».

Η μεγαλύτερη ανησυχία της είναι ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Πιονγκγιάνγκ τεχνολογία για τη βελτίωση των κατασκοπευτικών δορυφόρων και των βαλλιστικών πυραύλων της.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας της Σεούλ, Κιμ Γιονγκ Χιουν, δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» η Βόρεια Κορέα να ζητήσει τέτοια βοήθεια.

«Αν στέλνεις τον λαό σου να πεθάνει σε έναν ξένο πόλεμο, ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου δεν είναι επαρκής ανταμοιβή», σημείωσε ο Δρ Go.

Ο Andrei Lankov, ειδικός στις σχέσεις Βόρειας Κορέας-Ρωσίας στο Πανεπιστήμιο Kookmin της Σεούλ, συμφωνεί. «Συνήθιζα να πιστεύω ότι δεν ήταν προς το συμφέρον της Ρωσίας να μοιραστεί στρατιωτική τεχνολογία, αλλά ίσως ο υπολογισμός της έχει αλλάξει. Οι Ρώσοι χρειάζονται αυτά τα στρατεύματα και αυτό δίνει στους Βορειοκορεάτες μεγαλύτερη επιρροή».

Η Νότια Κορέα διαπιστώνει ότι η Ρωσία προμήθευσε αντιαεροπορικούς πυραύλους στη Βόρεια Κορέα σε αντάλλαγμα για τα στρατεύματά της

Η Ρωσία προμήθευσε αντιαεροπορικούς πυραύλους στη Βόρεια Κορέα με αντάλλαγμα την αποστολή στρατευμάτων, δήλωσε στο μεταξύ την Παρασκευή κορυφαίος αξιωματούχος της Νότιας Κορέας σύμφωνα με το apnews.com.

Ο Διευθυντής Εθνικής Ασφάλειας Shin Wonsik δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή του SBS την Παρασκευή ότι η Νότια Κορέα διαπίστωσε ότι η Ρωσία έχει παράσχει αντιαεροπορικούς πυραύλους και άλλο εξοπλισμό για την ενίσχυση του δικτύου αεράμυνας της Πιονγκγιάνγκ, της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας.

Ο Shin ανέφερε ότι η Ρωσία έχει επίσης δώσει οικονομική βοήθεια στη Βόρεια Κορέα.

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές ρωσικές μεταφορές ευαίσθητης πυρηνικής και πυραυλικής τεχνολογίας στη Βόρεια Κορέα.

Η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας ανέφερε την Τετάρτη ότι η Βόρεια Κορέα έστειλε πρόσφατα πρόσθετα συστήματα πυροβολικού στη Ρωσία. Τον περασμένο μήνα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα είχε στείλει περισσότερα από 13.000 κοντέινερ με πυροβόλα, πυραύλους και άλλα συμβατικά όπλα στη Ρωσία από τον Αύγουστο του 2023 για να αναπληρώσει τα οπλικά της αποθέματα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία κατέληξαν σε νέα συμφωνία για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου στην Πιονγκγιάνγκ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης των χωρών.

