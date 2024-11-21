Με παγκόσμια σύρραξη απειλεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν μετά το πλήγμα της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ενώ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα δοκίμασε έναν νέο πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να χτυπήσει χώρες που επέτρεψαν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους τους για να επιτεθεί στη Ρωσία.

Ειδικότερα, σε διάγγελμά του, ο Πούτιν είπε ότι η Δύση κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία επιτρέποντας στο Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ότι η σύγκρουση μετατρέπεται σε παγκόσμια σύγκρουση.

JUST IN: 🇷🇺 🇺🇸 Russian President Putin says "America is pushing the world into global conflict." pic.twitter.com/OkuEUA0S27 — BRICS News (@BRICSinfo) November 21, 2024

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το πλήγμα κατά της Ουκρανίας έγινε με νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ενώ διαμήνυσε ότι η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις με δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος δεν θα αλλάξουν την πορεία της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Χτυπήσαμε την Ουκρανία με τον νέο βαλλιστικό πύραυλο «Oreshnik»

«Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας», τόνισε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε συνθήκες μάχης, ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε, μεταξύ άλλων. Σε αυτή την περίπτωση, με βαλλιστικό πύραυλο σε υπερηχητικό εξοπλισμό χωρίς πυρηνικά.».

«Στις 19 Νοεμβρίου, 6 πύραυλοι ATACMS και στις 21 Νοεμβρίου πύραυλοι Storm Shadow έπληξαν ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Κουρσκ και Μπριανσκ» είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία έπληξε το Yuzhmash με τον νέο βαλλιστικό πύραυλο «Oreshnik».

«Οι πιο πρόσφατοι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούν στόχους με ταχύτητα 2-3 χλμ. ανά δευτερόλεπτο και τα υπάρχοντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας του εχθρού δεν μπορούν να τους αναχαιτίσουν» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν επέρριψε παράλληλα ευθύνες για την κλιμάκωση στις ΗΠΑ, καθώς όπως είπε έκαναν λάθος παραβιάζοντας τη συμφωνία για την εξάλειψη των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μετέφεραν τα πυραυλικά τους συστήματα σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Γιατί ο Πούτιν χτύπησε με νέο βαλλιστικό πύραυλο την Ουκρανία;

Η χρήση ενός νέου όπλου από τη Ρωσία αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα εκτιμούν Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι, καθώς ο στόχος εντός της Ουκρανίας βρισκόταν εντός της εμβέλειας των συμβατικών όπλων που η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αντίθετα, η Ρωσία εκτόξευσε έναν πύραυλο μεγαλύτερου βεληνεκούς ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές που προορίζεται κυρίως για πυρηνική αποτροπή. Αυτή η επιλογή, είπαν οι αξιωματούχοι, σηματοδοτεί μια προειδοποίηση από τη Ρωσία με στόχο να προκαλέσει φόβο στο Κίεβο και τους συμμάχους του.

