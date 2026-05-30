Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, γιόρτασαν τον γάμο τους στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από διάφορες χώρες για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη ξεχωριστή στιγμή. Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε κομψότητα, ρομαντισμό και καλοκαιρινή αύρα.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτές ελληνικές γεύσεις, να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να συμμετάσχουν στο γιορτινό κλίμα, με τον χορό και το παραδοσιακό σπάσιμο πιάτων να δίνουν τον τόνο της βραδιάς. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευτυχισμένο, μοιραζόμενο μοναδικές στιγμές με τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Οι εορτασμοί, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή δεξίωση, καθώς το γαμήλιο γλέντι συνεχίζεται και σήμερα σε νέο προορισμό, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και η Τζένη Μπαλατσινού, η μητέρα της νύφης, η οποία ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρούμενη για τη σημαντική ημέρα της κόρης της. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το ζεϊμπέκικό της και η ζεστή αγκαλιά που μοιράστηκε με την κόρη της.

Πηγή: skai.gr

