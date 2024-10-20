Μέση Ανατολή: Τεταμένη αναμονή σε Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ

Με μία ιδιαίτερη προσεκτική στη διατύπωσή της ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός επιμελώς απέφυγε να αναφέρει ότι σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην ιδιωτική κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Καισάρεια του κεντρικού Ισραήλ από το drone που εκτόξευσε χθες το πρωί η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Παρά την εβραϊκή αργία του Σαββάτου, το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανήρτησε βίντεο με τον Νετανιάχουνα υπόσχεται ότι αυτό το χτύπημα θα τύχει της δέουσας απάντησης. Παρότι η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή, οι τόνοι στο Ισραήλ παραμένουν σχετικά ήπιοι. Χαρακτηριστική ήταν η σημερινή ανακοίνωση του Λικούντ, που επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης επειδή «δεν έχουν καταδικάσει ξεκάθαρα την ιρανική απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού της χώρας».



Από την άλλη, εντύπωση προκαλεί η ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Ιράν στον ΟΗΕ, η οποία τονίζει ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν είχε καμία ενεργό ανάμιξη στο συμβάν, επισημαίνοντας ότι το drone εκτοξεύθηκε από την Χεζμπολάχ. Αντιστοίχως, η ισραηλινή πλευρά έχει αποφεύγει μέχρι στιγμής να αναφέρει ποιος είναι ο τύπος του drone που κατάφερε να φτάσει στην Καισάρεια, ως επίσης και εάν ήταν ιρανικής κατασκευής ή όχι.

Διαρροή εγγράφων για την επίθεση στο Ιράν

Ανάλογη προσοχή παρατηρείται από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία έχει τους δικούς της ιδιαίτερους λόγους να μην οξύνει τα πνεύματα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει επανειλημμένως αυστηρές συστάσεις προς τους Ισραηλινούς να φροντίσουν το επικείμενο χτύπημά τους στο Ιράν να μην προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη με απρόβλεπτες συνέπειες – ένα χτύπημα που καλό θα ήταν να μην πραγματοποιηθεί πριν ανοίξουν οι κάλπες των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.



Με βάση αυτά τα δεδομένα, η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στο CNN, που προέρχονται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, εκλαμβάνεται από τους Ισραηλινούς ως ακόμα μία προσπάθεια του περιβάλλοντος Μπάιντεν να καθυστερήσει κι άλλο το επικείμενο χτύπημα. Τα απόρρητα έγγραφα, που διέρρευσαν στο διαδίκτυο μέσω του ανώνυμου λογαριασμού «Middle East Spectator» στο Telegram φέρουν ημερομηνίες 15 και 16 Οκτωβρίου και απευθύνονταν σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνοντάς τους για τις προετοιμασίες του Ισραήλ ενόψει του επικείμενου χτυπήματος κατά του Ιράν, ως επίσης και στοιχεία που αφορούν σενάρια ασκήσεων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Το CNN δεν μεταδίδει αυτούσια τα απόρρητα έγγραφα, αλλά επισημαίνει ότι ήδη έχουν αρχίσει έρευνες στις τάξεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για να διαπιστωθεί πώς διέρρευσαν – μία λεπτομέρεια που δεν σχολιάζεται καθόλου στο Ισραήλ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

"Πολύ ανησυχητική η διαρροή"

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν. Μιλώντας στο CNN, ο Τζόνσον δήλωσε: «Υπάρχει μια ενημέρωση σε επίπεδο απορρήτου… παρακολουθούμε στενά το θέμα».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε τη διαρροή «πολύ ανησυχητική» και ότι θα λάβει ενημέρωση αργότερα σήμερα Κυριακή. «Η διαρροή είναι πολύ ανησυχητική. Γίνονται σοβαρές καταγγελίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λάβω ενημέρωση για αυτή σε μερικές ώρες» σημείωσε.



Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι το Σάββατο μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να τον «ενθαρρύνει» και είπε ότι δεν ήταν στη θέση του να προτείνει ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόσφατη επίθεση του Ιράν.



Σε κάθε περίπτωση, κατά το υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει την Κυριακή στο Τελ Αβίβ υπό τον Νετανιάχου σε περιορισμένη σύνθεση, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συζητηθεί με ποιον τρόπο θα απαντήσει το Ισραήλ στην πρωτοφανή για τα δεδομένα επίθεση με drone κατά της ιδιωτικής κατοικίας του πρωθυπουργού – χωρίς ωστόσο, να διευκρινίζεται εάν θα ληφθούν αποφάσεις.

