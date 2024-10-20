Με αμείωτη ένταση το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς.

Κτίρια-στρατηγεία της Χεζμπολάχ βομβάρδισε νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός, εξεδουτερώνοντας, όπως ανακοίνωσε, 3 υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

«Η πολεμική αεροπορία (IAF) πραγματοποίησε χτύπημα με βάση τις πληροφορίες σε κέντρο διοίκησης του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε υπόγειο εργαστήριο όπλων στη Βηρυτό» αναφέρουν οι IDF.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος.

Το ANI ανέφερε ότι «εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν το πρωί δύο πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το ένα από τα οποία έπληξε πολυκατοικία στο Χάρετ Χρέικ, η οποία βρίσκεται κοντά σ' ένα τζαμί και ένα νοσοκομείο».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, από την επιχείρηση εξολοθρευτήκαν τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Good morning from Beirut Lebanon pic.twitter.com/OCblHqBQEX — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 20, 2024

«Η IAF εξάλειψε τον τρομοκράτη Al-Haj Abbas Salama στην περιοχή Tebnine, ανώτερο διοικητή στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ. Ο Salama επέβλεπε τις μάχες στην περιοχή Bint Jbeil και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Επιπλέον, ο Salama υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, οι τρομοκράτες Rada Abbas Awada και Ahmad Ali Hussein εξοντώθηκαν.

Ο Awada ήταν ανώτερος εμπειρογνώμονας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και ο Χουσεΐν υπηρέτησε ως επικεφαλής μονάδας κατασκευής όπλων που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία του στρατηγικού όπλου της Χεζμπολάχ, μετά από εις βάθος εκπαίδευση κατασκευής στο Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με «ομοβροντία ρουκετών» απάντησε η Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ προχώρησαν στη ρίψη μιας «σημαντικής ομοβροντίας ρουκετών» εναντίον αυτής της βάσης ανατολικά της Σαφέντ, «ως απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον χωριών και κατοικιών» στον Λίβανο, είπε η φιλοΐρανική οργάνωση.

Είναι η έβδομη φορά που η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι στοχοθέτησε τη Σαφέντ και τα περίχωρά της σε διάστημα 2 ημερών.

Η λιβανική Χεζμπολάχ παράλληλα ανέφερε ότι στοχοθέτησε σήμερα ισραηλινά στρατεύματα σε δύο χωριά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στα σύνορα με το Ισραήλ, το οποίο διεξάγει χερσαίες επιδρομές από την 30ή Σεπτεμβρίου.

Σε δύο διαφορετικές ανακοινώσεις, η φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση, που εκτοξεύει καθημερινά βλήματα εναντίον του βορείου Ισραήλ, ανέφερε πως οι μαχητές της στοχοθέτησαν Ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών» σε δύο χωριά του ίδιου παραμεθόριου τομέα.

Λιβανικός στρατός: 3 στρατιώτες νεκροί από ισραηλινά πυρά

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών στρατιωτών του από ισραηλινά πυρά εναντίον ενός από τα οχήματά τους, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός κάνει επιδρομές εναντίον της φιλοΐρανικής Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός εχθρός στοχοθέτησε ένα στρατιωτικό όχημα στον δρόμο μεταξύ Έιν Έμπελ και Χανίν στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις νεκροί», δήλωσε ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου που ανήρτησε στο Χ.

Με αυτές τις απώλειες, αυξάνεται σε 8 ο αριθμός των Λιβανέζων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Λιβάνου την 23η Σεπτεμβρίου.

Το βλέμμα στα αντίποινα προς το Ιράν

Μετά την επίθεση με drone στην οικία του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, βάζει στο κάδρο και την Τεχεράνη. Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στα αντίποινα του Ισραήλ προς το Ιράν, τα οποία σύμφωνα με αξιωματούχους του στρατού και της κυβέρνησης, θα είναι πιο σκληρά από αυτά που όλοι περίμεναν.

Το βράδυ του Σαββάτου χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να έρθει σε συμφωνία εκεχειρίας για να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς.

Νέα απόπειρα εισόδου ενόπλων από την Ιορδανία στο Ισραήλ

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός, έκανε λόγο για νέα απόπειρα εισόδου από την Ιορδανία στο έδαφος του Ισραήλ, 4 ενόπλων σε περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Αναφέρει ότι συνέλαβε τέσσερις υπόπτους οπλισμένους με τουφέκια και πυρομαχικά σε περιοχή στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Τουλάχιστον 87 σκοτώθηκαν ή αγνοούνται μετά από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια μετά την ισραηλινή επίθεση χθες στη βόρεια Γάζα.

Καταδίκη από Τα Ηνωμένα Έθνη

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή καταδίκασε σήμερα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων, αφότου ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Μπέιτ Λάχια της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

«Αυτό ακολουθεί εβδομάδες ολοένα και πιο εντεινόμενων επιχειρήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα πλήθος απωλειών μεταξύ των αμάχων και σχεδόν πλήρη απουσία ανθρωπιστικής βοήθειας για να φθάσει στους πληθυσμούς στο βόρειο τμήμα», δήλωσε ο Τορ Βένεσλαντ, ο Συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι ενέτεινε τις επιθέσεις στη βόρεια Γάζα στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να αποτρέψει τους μαχητές της Χαμάς από το να ανασυνταχθούν.

Τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα, έπειτα από μια ισραηλινή επίθεση χθες στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ερευνά τις αναφορές για το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς εδώ και μήνες.

Πηγή: skai.gr

