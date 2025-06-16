Νέο γύρο σφοδρών επιθέσεων αντάλλαξαν την Κυριακή Ισραήλ και Ιράν στη σοβαρότερη στρατιωτική κλιμάκωση των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στις δύο περιφερειακές δυνάμεις.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη το απόγευμα της Κυριακής, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα, την ώρα που το Ιράν ανταπέδιδε με δεύτερη μέσα στην ίδια ημέρα πυραυλική επίθεση, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ. Και οι δύο πλευρές αγνοούν τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας πως τα χειρότερα έπονται, σε μια σύγκρουση που διευρύνεται επικίνδυνα σε ένταση και κλίμακα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον δύο σημεία επλήγησαν από το τελευταίο μπαράζ ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ. Το ένα σημείο εντοπίζεται στη Χάιφα και το δεύτερο σε κοινότητα κοντά στην Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ.

Από τη νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε σήμερα το βράδυ το Ιράν, πυροσβεστικές δυνάμεις ανέφεραν ότι επλήγη απευθείας ένα «κτίριο κατοικιών» στις ακτές της Μεσογείου.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου στάλθηκαν σε πληγείσες περιοχές στο Ισραήλ μετά την τελευταία ομοβροντία από το Ιράν», υπογραμμίζει ανακοίνωση του στρατού.

Το Times of Israel έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες στη Χάιφα, τρεις από αυτούς ελαφρά, από συντρίμμια πυραύλων.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πλήττει δεκάδες στόχους στο Ιράν, στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα εντατικών αεροπορικών επιδρομών με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και την ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, που ξεκίνησαν την Παρασκευή, έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 224 νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Υγείας το βράδυ της Κυριακής.

«Μετά από 65 ώρες επιθετικότητας από το σιωνιστικό καθεστώς, 224 γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχασαν τη ζωή τους ως μάρτυρες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Χοσεΐν Κερμανπούρ, προσθέτοντας ότι «πάνω από το 90% των θυμάτων είναι άμαχοι».

Την ίδια ώρα, το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στόχευσε σκόπιμα κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς σε πολίτες και υπαλλήλους. «Το εγκληματικό ισραηλινό καθεστώς εξαπέλυσε μια βάναυση και εσκεμμένη επίθεση σε ένα από τα κτίρια του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών», δήλωσε ο υφυπουργός Σαϊντ Χατιμπζαντέχ, δημοσιεύοντας και βίντεο με καταστροφές σε βιβλιοθήκη.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ιρανική πρωτεύουσα, πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν το πρωί της Κυριακής, με την Τεχεράνη να κατηγορεί ανοιχτά τη Μοσάντ – κατηγορία την οποία το Ισραήλ αρνήθηκε επισήμως.

Την ίδια στιγμή, το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές από τον Περσικό Κόλπο, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιχειρήσεις από την Παρασκευή, κάποιες από τις οποίες περιλάμβαναν επιθέσεις με παγιδευμένα οχήματα.

Ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πως κατέστρεψε ιρανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού τύπου Boeing 707 σε στρατιωτικό τμήμα του αεροδρομίου της Μασχάντ, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Τουρκμενιστάν και το Αφγανιστάν, δηλαδή περίπου 2.250 χλμ. μακριά από το Ισραήλ, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και βίντεο που ανέλυσε η εφημερίδα The New York Times.

Μια δορυφορική εικόνα από το μεσημέρι της Κυριακής δείχνει το αεροσκάφος ακέραιο στη στρατιωτική ζώνη του αεροδρομίου. Λίγες ώρες αργότερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανάρτησε φωτογραφία από το ίδιο σημείο, όπου φαίνεται αεροπλάνο τυλιγμένο στις φλόγες.

«Η Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για την επίτευξη εναέριας υπεροχής σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του IDF, επιβεβαιώνοντας τη διείσδυση του Ισραήλ βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Σε ακόμα ένα βαρύ πλήγμα για την Τεχεράνη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News πως το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Ταξίαρχο Μοχάμαντ Καζεμί, και τον υπαρχηγό του, Στρατηγό Χασάν Μοχακίκ. «Πριν από λίγα λεπτά, μπορώ να σας πω ότι εξουδετερώσαμε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών τους και τον αναπληρωτή του, στην Τεχεράνη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν «αδύναμη» και άφησε να εννοηθεί, σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η κλιμάκωση που απειλεί με διάχυση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης. Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social το πρωί της Κυριακής, έγραψε: «Το Ιράν και το Ισραήλ πρέπει να κάνουν μια συμφωνία — και θα κάνουν μια συμφωνία. Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ, σύντομα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν! Πολλές κλήσεις και συναντήσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.»

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν και πότε οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις, ενώ ο Τραμπ δεν διευκρίνισε στο μήνυμά του τι εννοεί με τον όρο «συμφωνία» ούτε ποιες είναι οι παρασκηνιακές επαφές που επικαλείται.

Αποκαλυπτική ήταν και η πληροφορία που μετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ισραήλ να προχωρήσει στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αν και ο Νετανιάχου δεν διέψευσε ευθέως το σχετικό ρεπορτάζ του Reuters, περιορίστηκε να χαρακτηρίσει ως «ψευδείς» τις αναφορές.

Η απόρριψη της πρότασης αυτής από τον Τραμπ έρχεται ενώ το Ιράν απειλεί πλέον ανοιχτά ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, εφόσον η Ουάσινγκτον συνεχίσει να στηρίζει την ισραηλινή αεράμυνα. Ο Νετανιάχου πάντως υποστήριξε ότι Αμερικανοί πιλότοι συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις αναχαίτισης ιρανικών drones, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή εμπλοκή των ΗΠΑ στον αμυντικό άξονα Τελ Αβίβ – Ουάσινγκτον.

Η προοπτική της διπλωματίας φαίνεται περιορισμένη, καθώς ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για την Κυριακή συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

