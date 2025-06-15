Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο fox news την Κυριακή.
Μιλώντας στην εκπομπή "special report", σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων την Παρασκευή, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον πρώην πρόεδρο των Ηπα, Ντόναλντ Τραμπ.
