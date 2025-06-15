Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο fox news την Κυριακή.

Μιλώντας στην εκπομπή "special report", σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις μετά την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων την Παρασκευή, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον πρώην πρόεδρο των Ηπα, Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.