Δεύτερη πυραυλική επίθεση μέσα στην ίδια ημέρα εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, εκτοξεύοντας μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων προς το βόρειο τμήμα της χώρας, εν μέσω δραματικής κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις. Οι πολίτες κατέφυγαν σε καταφύγια, ακολουθώντας τις οδηγίες του στρατού.

Στα πρόθυρα του χάους βρίσκεται η Μέση Ανατολή, αφού δεν διαφαίνεται καμία πρόθεση αποκλιμάκωσης της σύρραξης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που συνεχίζουν τους εκατέρωθεν σφοδρούς βομβαρδισμούς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Κυριακή, αντιθέτως μάλιστα η κατάσταση μοιάζει να ξεφεύγει μετά την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ προς τους Ιρανούς πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

Το απόγευμα της Κυριακής, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά της Τεχεράνης, της ιρανικής πρωτεύουσας, αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Ταυτόχρονα, τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελ Αβίβ προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί, σηματοδοτώντας την ταχεία επέκταση μιας αντιπαράθεσης που απειλεί να λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Η σπάνια αυτή επίθεση σε πλήρες φως της ημέρας σημειώθηκε ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούσαν να καταγράφουν τις καταστροφές από τα φονικά νυχτερινά χτυπήματα, που άφησαν πίσω τους φόβο, αγωνία και άγρυπνες πόλεις. Οι βομβαρδισμοί συγκαταλέγονται στους πιο σφοδρούς και παρατεταμένους στην ιστορία της μακροχρόνιας εχθρότητας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου, με ενδεχόμενη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων παγκόσμιων δυνάμεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ τους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε το πρωί της Κυριακής.

«Το Ιράν και το Ισραήλ πρέπει να κάνουν μια συμφωνία — και θα κάνουν μια συμφωνία. Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ, σύντομα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν! Πολλές κλήσεις και συναντήσεις βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.», έγραψε.



