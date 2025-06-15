Ιράν: Το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πια κατοικήσιμο»

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον» και τα καταφύγια «δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Πηγή: skai.gr

