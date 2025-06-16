Η Γαλλία δεν συμμετείχε σε καμία «αμυντική επιχείρηση» του Ισραήλ κατά της ιρανικής απάντησης δεδομένου ότι «δεν της ζητήθηκε», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απορρίπτοντας παράλληλα την ιδέα η Ρωσία να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Γαλλικές δυνάμεις είχαν προβεί τον Απρίλιο του 2024 σε «αναχαιτίσεις» ιρανικών πυραύλων και drones που στόχευαν το Ισραήλ από βάση στην Ιορδανία, αλλά οι σχέσεις μεταξύ Παρισιού και Τελ Αβίβ έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη του αποκλεισμού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το Ισραήλ.

Από την Γροιλανδία που πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη, ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο ο Ρώσος ομόλογός του να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη αυτή μεταξύ των δύο χωρών ορκισμένων εχθρών στην Μέση Ανατολή.

«Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε μια σύγκρουση υψηλής έντασης και έχει αποφασίσει να μην σέβεται τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών εδώ και αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι μεσολαβητής με οποιονδήποτε τρόπο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στην επίσκεψή του στη Γροιλανδία, ο Μακρόν εξέφρασε τη στήριξή του στην αυτόνομη περιοχή και συνιστώσα χώρα του Βασιλείου της Δανίας, λέγοντας ότι το νησί της Αρκτικής δεν είναι προς πώληση και δεν πρόκειται να καταληφθεί εν μέσω απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κάνει ακριβώς αυτό.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γροιλανδία απειλείται από «αρπακτική φιλοδοξία» και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αφύπνιση σε όλους τους Ευρωπαίους.

