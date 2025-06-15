Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο, ευρύ κύμα αεροπορικών επιδρομών με στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων παραγωγής όπλων του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά τις σημερινές επιθέσεις σε υποδομές των Δυνάμεων Κουντς, των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του ιρανικού στρατού στην Τεχεράνη, οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτάθηκαν πλήττοντας πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε διάφορα σημεία του Ιράν.

