Το Ισραήλ έπληξε υποδομές των Δυνάμεων Κουντς στο Ιράν και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων - Δείτε φωτογραφίες

Οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτάθηκαν πλήττοντας πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε διάφορα σημεία του Ιράν

Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο, ευρύ κύμα αεροπορικών επιδρομών με στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων παραγωγής όπλων του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά τις σημερινές επιθέσεις σε υποδομές των Δυνάμεων Κουντς, των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του ιρανικού στρατού στην Τεχεράνη, οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτάθηκαν πλήττοντας πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε διάφορα σημεία του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Ισραήλ
