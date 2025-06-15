Πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν πριν από λίγο στην Τεχεράνη με το Ιράν να κατηγορεί τη Μοσάντ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

BREAKING NEWS 🚨



Israeli Mossad detonates 5 car bombs in different areas of Tehran #iranisraelwar pic.twitter.com/0T6l1JVfK9 June 15, 2025

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο πηγές στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι συνέλαβε δύο άτομα, τα οποία κατηγορεί ότι ήταν μέλη της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ στην επαρχία Άλμπορζ, ανέφερε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο συλληφθέντες προετοίμαζαν εκρηκτικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Πηγή: skai.gr

