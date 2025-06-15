Λογαριασμός
Πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν στην Τεχεράνη - Τη Μοσάντ «δείχνει» το Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη κατηγορεί τη Μοσάντ για τις εκρήξεις

Εκρήξεις τεχεράνη

Πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν πριν από λίγο στην Τεχεράνη με το Ιράν να κατηγορεί τη Μοσάντ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο πηγές στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι συνέλαβε δύο άτομα, τα οποία κατηγορεί ότι ήταν μέλη της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ στην επαρχία Άλμπορζ, ανέφερε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο συλληφθέντες προετοίμαζαν εκρηκτικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

